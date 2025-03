Sieg für Richard Vogel und United Touch beim Dutch Masters

Zurück in Europa macht Richard Vogel genau dort weiter, wo er in Florida aufgehört hat: Mit Siegen und Platzierungen. Am Freitag gewann er mit United Touch.

s-Hertogenbosch/NED – Egal wo er auftaucht, steht Richard Vogel fast immer auf dem Siegertreppchen. Sei es jüngst in Wellington und Hongkong oder jetzt in s-Hertogenbosch in den Niederlanden beim renommierten Dutch Masters. Bereits am Eröffnungstag hatte Vogel auf seiner noch recht neuen zehnjährigen Hannoveraner Stute Cubi Cubells den ersten Sieg geholt, nun legte er mit Championatspferd United Touch nach.

Die beiden sicherten sich den Sieg im VDL Groep Prize über 1,55 Meter, dem Hauptspringen am Freitagabend. Dreizehn Paare waren ins Stechen eingezogen, darunter vier Deutsche. Am Ende ritt Richard Vogel auf seinem Untouched-Sohn aus der westfälischen Zucht allen anderen davon. 38,57 Sekunden reichten zum Sieg, auch wenn Philipp Weishaupt schneller unterwegs war. Aber eine Stange fiel bei Weishaupt, der bald wieder Papa wird, und seinem schwedischen Wallach Kilmister, ein Sohn des Diarado. Damit wurde es Platz sechs.

Zweiter wurde der Schwede Peder Fredricson mit seinem bereits 19 Jahre alten Catch me not S. Platz drei sicherte sich der Belgier Gilles Thomas mit Ermitage Kalone vor den Lokalmatadoren Jur Vrieling und Clear Heart sowie Kim Emmen und Imagine. Katrin Eckermann wurde Iron Dames Dialou Blue PS Achte. Marcus Ehning zog seinen Coolio ebenso wie Max Kühner seinen Elektric Blue zurück. Die beiden wurden geteilte Zwölfte.

Vogel dankte vor allem seiner Pflegerin Felicia Wellin, die United Touch während seiner Reisen zuhause derart gut betreut und fit gehalten hatte.

Alle Ergebnisse aus den Niederlanden gibt es hier.