Sieg im Grand Prix Special für Susan Pape und Harmony’s Giulilanta

Die Britin Susan Pape und ihre Stute Harmony’s Giulilanta waren am Sonntag im Grand Prix Special der 4*-Tour nicht zu schlagen und gewannen vor Ingrid Klimke und Vayron.

Hagen a. T.W./GER – In Hagen bei Horses and Dreams stahl die in Deutschland beheimatete Britin Susan Pape der deutschen Elite die Show. Sie präsentierte die 14-jährige KWPN-Stute Harmony’s Giulilanta mit einer persönlichen Bestleistung von 73,043 Prozent. Pape ist Mitbesitzerin der Jazz-Tochter und brachte sie von der Nachwuchstour bis hin zum Top-Level, wo sie im vergangenen Jahr einstiegen und sich seitdem immer weiter steigerten.

Auf dem zweiten Platz präsentierte sich Ingrid Klimke stark auf Vayron NRW, mit dem sie immer besser zusammenwächst. 71,340 Prozent waren der verdiente Lohn. Nicht ganz nach Plan lief der Grand Prix Special bei Sönke Rothenberger und Fendi, den Siegern des Grand Prix. Mit 70,851 Prozent kamen sie auf den dritten Platz, nach einem Punktabzug für Verreiten und einigen weiteren Unsicherheiten.

