Siege für Sophie Hinners und Christian Kukuk in Ocala

Zwei Große Preise fanden im Rahmen des Nationenpreisturniers in Ocala statt, auf 5* und auf 2*-Niveau. Beide Male ging der Sieg nach Deutschland.

Ocala/USA – Springreiterin Sophie Hinners schloss das Nationenpreisturnier in Ocala/Florida mit einem weiteren Erfolg ab. In der Zwei-Sterne-Tour am Sonntag sicherte sie sich nach Platz zwei mit Doppelnull im Nationenpreis darüberhinaus einen Sieg im Großen Preis.

Unter dem Sattel hatte die Pfungstädterin dabei Viva Las Vegas. Der Name ist in den USA wahrlich Programm, denn die neunjährige Holsteiner Stute ließ über 1,45 Meter keinen an sich herankommen. Dabei ließ die Tochter des Vagabond de la Pomme die zweitplatzierte Kara Chad auf der ebenfalls neunjährigen Cornet Obolensky-Tochter Corinna Z mehr als eine Sekunde hinter sich.

Sophie Hinners Lebenspartner Richard Vogel und Phenyo van het Keysersbos platzierten sich mit einem Abwurf im Umlauf auf Rang elf.

Christian Kukuk gewinnt 5*-Grand Prix

Den Großen Preis der Fünf-Sterne-Tour sicherte sich bereits am Donnerstag Olympiasieger Christian Kukuk auf seiner elfjährigen Erfolgsstute Just Be Gentle. Die beiden blieben im neun Paare zählenden Stechen ohne Fehl und Tadel und waren rasend schnell unterwegs. Ganz knapp gewannen sie in 40,61 Sekunden vor Cian O´Connor und den zwölfjährigen Iron Man, die 40,81 Sekunden benötigten. Sophie Hinners wurde hier mit der elfjährigen Stute Iron Dames Combella Achte. Richard Vogel und sein neunjähriger Nachwuchshengst Levi Noesar ritten mit einem Abwurf auf Platz zehn.

Alle Ergebnisse aus Ocala gibt es hier.