Simone Pearce selbstständig, Gestüt Bonhomme auf der Suche nach neuem Reiter

Das Gestüt Bonhomme ist wieder auf der Suche nach einem Reiter für seine Toppferde. Simone Pearce‘ Pläne haben sich geändert.

Noch bis Mitte Juni wird die Australierin Simone Pearce die Pferde des Gestüts Bonhomme reiten. Danach wird sie sich „mit einem Sponsor an ihrer Seite“ selbstständig machen, berichtet Bonhomme. „Gerne hätten wir Simone und ihre Grand Prix Stars wie Fiderdance, Cadeau Noir, Morricone oder Grey Flanell auf ihrem Weg zu den Olympischen Spielen und darüber hinaus begleitet und unterstützt. Dennoch sind wir uns sicher, dass Simone eine tolle Karriere vor sich hat und wünschen ihr von Herzen alles Gute hierfür. Wir bedanken uns ganz herzlich für die grandiosen gemeinsamen Erfolge im vergangenen Jahr und werden auch in Zukunft in gutem, freundschaftlichen Kontakt bleiben.“

Nun sei man auf der Suche nach einem Nachfolger bzw. einer Nachfolgerin. Gesucht wird ein reiterliches Talent, das die „Bonhomme Philosophie“ verkörpert und „große sportliche Visionen“ hat. Grand Prix-Erfahrung sei von Vorteil, aber keine Grundvoraussetzung. „Wir würden gerne auch wieder ein junges Talent aufbauen und gemeinsam den Weg in den internationalen Topsport gehen.“

Die größten Erfolge hatten die Bonhomme-Hengst Fiderdance, Cadeau Noir, Grey Flanell, Morricone, Maracanà & Co. zuerst unter Lena Waldmann und nach deren Weggang unter Simone Pearce. Zuletzt war die 31-jährige Australierin Simone Pearce mit Fiderdance Siebte beim Weltcup-Finale in Omaha.

Wer sich angesprochen fühlt, findet alle Infos unter www.gestuet-bonhomme.de.