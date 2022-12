Smart & Trocken in den Winter

Winterzeit ist Deckenzeit, egal ob Euer Pferd ganztägig draußen steht oder nur stundenweise auf’s Paddock geht. Hier stellen wir drei der beliebtesten Outdoor-Decken der Marke Bucas vor. Alle Modelle sind aus extra strapazierfähigem ballistischem Nylon gefertigt, wasserdicht und atmungsaktiv. Schulterabnäher und Click’n Go mit Snap-lock Magnetverschluss sorgen für perfekten Sitz, auch wenn’s mal ein bisschen wilder auf der Weide zugeht!

Power Turnout

… bietet perfekten Komfort und Schutz bei niedrigeren und höheren Gradzahlen. Die wärmereflektierende Aluminium-Innenbeschichtung und sonnenreflektierende Silber-Außenbeschichtung erweitern den Temperaturbereich, in dem die Power Turnout verwendet werden kann, im Vergleich zu anderen Decken mit ähnlichem Gewicht. Dank des antibakteriellen Stay-dry-Futters kann die Power Turnout wie eine Abschwitzdecke auch auf ein nasses oder geschwitztes Pferd gelegt werden — kein zusätzlicher Deckenwechsel ist erforderlich!

Smartex Turnout

… gilt als die vielseitigste Weidedecke auf dem Markt und ist in einem breiten Temperaturbereich einsetzbar. Auch die Smartex-Reihe kann nach dem Training oder Waschen auf ein nasses Pferd gelegt werden. Das Stay-dry-Futter saugt die Feuchtigkeit auf, trocknet das Fell und das Futter an der Haut Ihres Pferdes bleibt trocken. Das part Zeit und lästiges Umdecken und bietet dem Pferd komfortablen Schutz vor Wind und Wetter. Auch in Pony Größen erhältlich.

Atlantic Turnout

… ist eine robuste und langlebige Pferdedecke, die Schutz für einen breiten Temperaturbereich bietet. Die Atlantic-Reihe besitzt ein seidiges Dermo-Care-Futter mit Feuchtigkeitsregulierung und den bewährten Stay-dry Eigenschaften, das dazu beiträgt, das Pferd trocken und das Fell glatt und weich zu halten. Dank der Auswahl an 50g, 200g oder 400g Isolierung gibt es ein passendes Gewicht für jedes Wetter.

