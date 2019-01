Sonja Klima neue Geschäftsführerin der Spanischen Hofreitschule – Beirat tritt aus Protest zurück

Die Neubesetzung der Geschäftsführung der Spanischen Hofreitschule in Wien hat zu Turbulenzen geführt. Von zwölf Kandidaten hatten es drei in die engere Auswahl geschafft. Eine Kommission sollte aus diesem Trio die beste Nachfolgelösung für die scheidende Geschäfstführerin Elisabeth Gürtler finden. Das Votum fiel auf den langjährigen Bereiter Herwig Radnetter. Trotzdem hat der Aufsichtsrat nun Sonja Klima, Ex-Gattin des österreichischen Ex-Kanzlers Viktor Klima, das Amt versprochen. Der Beirat aus namhaften Pferdeleuten trat daraufhin zurück und sprach von Inkompetenz der designierten Chefin des wichtigen österreichischen Kulturguts.

Die Entscheidung des Aufsichtsrates fiel am Donnerstagabend trotz anders lautender Empfehlungen des Beirats auf Sonja Klima. Sie ist die Ex-Ehefrau des ehemaligen österreichischen Bundeskanzlers Viktor Klima. Sie reitet seit Kindesbeinen, auch Polo, war Vorsitzende des Badener Trabrennvereins und ist die Präsidentin der Ronald McDonald-Kinderhilfe in Österreich.

Die österreichische Tageszeitung „DiePresse“ berichtet, dass bereits im Vorfeld bekannt wurde, dass die aktuelle Regierung Sonja Klima als Wunschkanditatin für den geschäftsführenden Posten der Spanischen Hofreitschule sah. Klima soll häufig bei Events von Österreichs Kanzler Sebastian Kurz zu Gast gewesen sein, schreibt die Zeitung. Nach Informationen des Blattes soll auch massiver Druck auf die Entscheidungsfindung seitens des österreichischen Kanzleramtes und des Ministeriums für Nachhaltigkeit und Tourismus ausgeübt worden sein. Die Spanische Hofreitschule, der St.GEORG in der Januar-Ausgabe einen Besuch abgestattet hat, ist dem Ministerium unterstellt.

Alle Experten für Radnetter

Neben der Politik existiert ein Beirat, der hochkarätig besetzt ist: Elisabeth Max-Theurer (Dressur-Olympiasiegerin und Europameisterin, Vorsitzende des Beirats und Präsidentin des Österreichischen Pferdesportverbandes), Klaus Haim Swarowski (Präsident des Tiroler Pferdesportverbandes, erfolgreicher Züchter und internationaler Turnierveranstalter), Dr. Michael Enzinger (Präsident der Anwaltskammer Wien) und Thomas Lang (erfolgreicher Grand Prix Reiter, mittlerweile internationaler 5*Richter, u.a. bei Olympischen Spielen). Diese Experten waren um eine Einschätzung der drei Kandidaten in der Schlussrunde gebeten worden.

Neben Klima waren die ehemalige Miss World, Ulla Weigerstorfer, und Herwig Radnetter zu einem „Hearing“ vorm Beirat eingeladen worden. Radnetter arbeitet bereits seit über 40 Jahren bei der Spanischen Hofreitschule, ist Bereiter und seit 2012 auch der administrative Leiter der Reitbahn. Das Votum der Experten fiel klar für Radnetter aus. Am 12. Januar teilten das Gremium dieser Pferdeexperten der Bundesministerin für Nachhaltigkeit und Tourismus, Elisabeth Köstinger, aufgrund der drei Präsentationen ihren Favoriten mit: Herwig Radnetter.

Als Kernkompetenzen werden für diesen Posten an der Spanischen Hofreitschule beispielsweise „umfangreiches Wissen und Erfahrung über die klassische Reitkunst“ und „Zucht, Tierhaltung und Tiergesundheit“ vorausgesetzt. Mit Kompetenzen in allen Kategorien überzeugte Herwig Radnetter eine Kommission, die sich geschlossen mit der besten Punktzahl (165) aus dem „Hearing“ für ihn als Nachfolger von Elisabeth Gürtler aussprach. Die Kommission bestand aus zwei Mitgliedern des österreichischen Ministeriums, dem Aufsichtsratsvorsitzenden und Chef der Agrana (das Unternehmen ist als Unterstützer der Spanischen Hofreitschule seit langem verbunden), Johann Marihart, sowie der Beiratsvorsitzenden Elisabeth Max-Theuer. Sonja Klima erhielt von dem Gremium 145 Punkte und Ulla Weigerstorfer 143 Punkte.

Parallel war außerdem die unabhängige Personalberatung Korn Ferry, nach eigenen Angaben die weltweit größte Firma ihrer Art im Bereich Management-Personal, damit betraut, das Trio zu überprüfen. Auch das global agierende Unternehmen empfahl Radnetter als Nachfolger für den geschäftsführenden Posten der Spanischen Hofreitschule. Dennoch entschied der Aufsichtsrat entgegen aller einstimmigen Empfehlungen anders und erwählte Sonja Klima.

Beirat tritt geschlossen zurück

Heute ist mit einem Brief an Bundesministerin Köstinger (liegt der St.GEORG-Redaktion vor) der Beirat geschlossen zurückgetreten.

In dem Brief heißt es unter anderem zu den Rücktrittsgründen des Beirats: „Wir bedauern diese politische Entscheidung, die bereits zu zahlreichen kritischen Stellungnahmen im In- und Ausland geführt hat. Hier wird einer international einzigartigen Institution ein langfristiger Schaden zugefügt.

Es schadet der Spanischen Hofreitschule, der klassischen Reitkunst und dem internationalen Ansehen unseres Landes. Wir sehen es als unsere Verpflichtung hierauf zu reagieren! Sonja Klima, fehlt der fachliche Background leider vollständig.

Dr. Michael Enzinger äußerte sich gegenüber der „Presse“ ergänzend: „Das ist der übelste Besetzungsschacher, der mir je untergekommen ist. Wenn der Aufsichtsrat sich für eine Bewerberin entscheidet, die wesentliche der in der Ausschreibung geforderten Kompetenzen nicht hat, ist das für uns nicht tragbar. So kann man das Gesetz nicht beugen.“