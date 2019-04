Sport am Wochenende: Comeback für Cosmo

Internationales Dressur- und Springturnier (CDI4*/CSI4*) mit Louisdor-Preis und U25 Springpokal in Hagen a.T.W.

Das Who’s who der deutschen Dressurszene trifft sich an diesem Wochenende in Hagen a.T.W. bei Horses & Dreams. So werden neben der frisch gebackenen Weltcup-Siegerin Isabell Werth auch Sönke Rothenberger und Cosmo sowie Jessica von Bredow-Werndl und Dalera an den Start gehen. Beide Pferde hatten nun eine längere Turnierpause – umso spannender, wie der erste Formchek in Hinblick auf die kommenden Championate ausfallen wird. Aber auch im Parcours treffen einige große Namen aufeinander. Mit Marcus Ehning, Simone Blum und Maurice Tebbel ist der gesamte aktuelle Olympiakader der Springreiter vertreten. Das Motto für die Veranstaltung lautet in diesem Jahr übrigens „Horses & Dreams meets France“. Die Zuschauer dürfen sich also nicht nur auf spannenden Sport freuen, sondern auch auf eine Gala-Show mit dem Titel „Vive la France“, bei der unter anderem der „Flying Frenchman“ Lorenzo mit seinen Schimmeln auftreten wird.

Weitere Informationen unter www.horses-and-dreams.de