Sport am Wochenende: letzte Weltcup-Entscheidung Dressur

Die letzte Weltcup-Etappe der Dressurreiter steht an und damit die Entscheidung, wer die deutschen Farben im Finale vertritt. Außerdem: diverse Spring- und Dressurturniere im Süden Europas und in den USA – alle Turniere am Wochenende im Überblick.

So knapp war die Entscheidung, wer aus Deutschland zum Dressur Weltcup-Finale fährt, noch nie. Die besten neun Teilnehmer der Westeuropa-Liga dürfen in Göteborg starten – jedoch nur drei aus einer Nation. Isabell Werth ist als Vorjahressiegerin automatisch gesetzt. Zwei Tickets gibt es demnach noch. In ‘s-Hertogenbosch (NED) wird am kommenden Wochenende die Entscheidung fallen, wer fahren darf. Helen Langehanenberg (Damsey), Dorothee Schneider (Sammy Davis jr.) und Benjamin Werndl (Daily Mirror) führen derzeit das Ranking der Westeuropa-Liga an. Mit Frederic Wandres auf Platz sechs und Fabienne Müller-Lütkemeier an neunter Position sind noch zwei weitere deutsche Reiter unter den Top-Ten. „Das ist eine, im positiven Sinne, außergewöhnliche Situation, die ich so noch nicht erlebt habe“, so Bundestrainerin Monica Theodorescu. „Alle haben in dieser Saison tolle Leistungen gezeigt, sowohl die etablierten und Weltcup-erfahrenen Paare als auch die jüngeren aus dem Perspektivkader. Dass wir nicht nur in der absoluten Weltspitze, sondern auch in der Breite so gut aufgestellt sind, freut mich natürlich besonders.“

Internationales Spring- und Weltcup-Dressurturnier (CSI5*/CDI-W/3*/U25) in ‘s-Hertogenbosch

CDI-W: Helen Langehanenberg, Dorothee Schneider, Benjamin Werndl; Isabell Werth

CDI3*: Isabell Werth

CDIU25: Bianca Nowag

CSI: Christian Ahlmann; Ludger Beerbaum, Daniel Deusser, Marcus Ehning

Weitere Informationen unter www.thedutchmasters.com

Internationales Spring- und Dressurturnier (CSI3*/CDIO3*/3*/J) in Wellington (USA)

CSI: Markus Beerbaum, Meredith Michaels-Beerbaum

CDIO: Michael Klimke, Kevin Kohmann, Christoph Koschel, Patricia Koschel

CDI3*: Michael Klimke

CDIJ: Mathilda von Guttenberg

Weitere Informationen unter www.equestriansport.com oder www.gdf.coth.com



Internationales Springturnier (CSI4* – Sunshine Tour) in Vejer de la Frontera (ESP)

Carolina Gebel, Marcel Marschall, Pia Meyer, Nicola Pohl, Lisa-Mayleen Thoma

Weitere Informationen unter www.sunshinetour.net



Internationales Springturnier (CSI3*) in Vilamoura (POR)

Mark Bettinger (Deutschland); Marco Litterscheidt (Rheinbach).

Weitere Informationen unter www.vilamouratour.com

Internationales Springturnier (CSI3*/1*/J/P – Toscana Tour) in Arezzo (ITA)

CSI3*: Jan-Pierre Fromberger, Jochen Teufel, Thomas Teufel, Marcel Wolf

CSI1*: Jan-Pierre Fromberger, Magnus Schmidt

CSIJ: Ann-Sophie Seidl

CSIP: Magnus Schmidt, Ann-Sophie Seidl

Weitere Informationen unter www.arezzoequestriancentre.com



Internationales Dressurturnier (CDI3*) in Keysoe (GBR)

Julia Giner

Weitere Informationen unter www.keysoe.com



Weitere Turniere (*/**) im Ausland mit deutscher Beteiligung

CSI 1* Damascus (SYR)

CSI2*/1*/YH Lier (BEL) www.azelhof.be

CSI 2*/1*/YH Villeneuve-Loubet (FRA) www.espace-azur-cheval.com

CSI 2*/1*/YH Oliva (ESP) www.metoliva.com

CSI 2*/1*/YH Valencia (ESP) www.cesvalenciatour.com

CSI 2*/YH Gorla Minore (ITA) www.equieffe.it