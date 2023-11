2,5 Millionen Global Champions League Euro! Weihnachten in Riesenbeck wird riesig…

Riesenbeck International, das Team aus den „Beerbaum Boys“ Christian Kukuk, Eoin McMahon (IRL) und Vize-Europameister Philipp Weishaupt, hat beim Supercup der Global Champions League in Prag den Mannschaftswettbewerb gewonnen. Der war mit 2,5 Millionen Euro für die Sieger ausgeschrieben.

Riesenbeck International hatte bereits die Teamwertung der Global Champions League 2023 gewonnen. Beim Turnier in Prag, als Play Offs wie beim Eishockey bezeichnet, haben sie nun noch einmal zugeschlagen. Zwei Parcours + drei Reiter = ein Team. Das war die Grundrechnung.

Die anderen Rechnungen lauteten so: Eoin McMahon und Ludger Beerbaums Mila + zwei fehlerfreie, schnelle Runden = eine gute Basis. Christian Kukuk und Checker + zweimal je ein Abwurf = nicht so schlimm, denn am Ende kamen ja noch – die letzte Rechnung – Philipp Weishaupt und Vize-Europameister Zineday + zwei schnelle Nullrunden = unterm Strich: der Sieg. Und damit 2,5 Millionen Euro.

Auch interessant

Damit gelang dem Trio aus Riesenbeck etwas, das bislang noch keiner Mannschaft bei der Global Champions League geschafft hat. Gesamtsieg plus Triumph bei den Play Offs, dem Super Cup, innerhalb einer Saison.

Am Ende waren es Philipp Weishaupt und Zineday, die den Sieg des Trios vor dem Team Valkenswaard United klar machen konnte. Acht Punkte hatten beide Mannschaften nach den sechs Parcours. Doch die Abordnung aus Westfalen war 3,5 Sekunden schneller. Bestes Pferd bei den „ Valkenswaard United“ war Aachen-Sieger Stargold unter Marcus Ehning. In der Addition beider Zeitergebnisse waren die beiden genauso schnell wie Eoin McMahon und Mila. Die sei, so ihr Reiter, etwas ganz Besonderes „Ich saß heute auf dem in meinen Augen besten Pferd der Welt.“

Ergebnisse Global Champions League Super Cup 2023.