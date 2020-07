„Aachen International Jumping“ – doch ein internationales Springturnier 2020 auf dem CHIO-Gelände!

Gute Nachrichten für alle Aachen-Fans! Ein CHIO 2020 wird es zwar nicht geben, aber ein internationales Springturnier vom 4. bis 6. September.

Dafür wird das Dressur- vom 4. bis 6. September kurzzeitig in ein Springstadion verwandelt. „Aachen International Jumping“ heißt das Turnier und es wird von ARD, ZDF und WDR übertragen. Teilnehmen werden 50 internationale Spitzenreiter sowie weitere 25 der besten Jungen Reiter.

Geplant sind insgesamt zwölf Prüfungen, vier an jedem der drei Tage. Frank Rothenberger wird in bewährter Manier den Parcoursaufbau übernehmen. Aus Deutschland haben beispielsweise Marcus Ehning, Daniel Deußer, Ludger Beerbaum und Christian Ahlmann ihr Kommen angekündigt. Sie treffen auf internationale Spitzenreiter wie Olympiasieger Eric Lamaze (CAN), den ehemaligen Europameister Peder Fredricson, die französischen Mannschaftsolympiasieger Penelope Leprevost und Kevin Staut etc.

Frank Kemperman, der Vorstandsvorsitzende des gastgebenden Aachen-Laurensberger Rennvereins e.V. (ALRV) berichtete: „Das Interesse an einem Startplatz ist riesig.“ Und Michael Mronz von der Aachener Reitturnier GmbH ist sicher: „Nicht nur die Sportler, auch die Fans des Pferdesports sehnen sich nach dem Live-Erlebnis.“

Darum will man auch Zuschauer bei dem Event dabei haben. Mronz: „Wir erarbeiten derzeit in enger Abstimmung mit den Behörden das Hygiene- und Sicherheitskonzept.“ Details dazu und auch zum Kartenverkauf sollen in Kürze bekannt gegeben werden, so Mronz weiter.

Bundestrainer Otto Becker freut sich jedenfalls auf das Event: „Aachen steht nicht nur für den besten Sport, sondern auch die allerbesten Bedingungen, das Gelände in der Soers und die Organisation sind einfach einmalig.“ Becker begrüßt, dass das Team vom CHIO Aachen „etwas für den Sport und für die Reiter tue“. In dem Zusammenhang erinnerte er auch daran, dass das CHIO-Gelände den Profis während der Corona-bedingten Turnierpause zu Trainingszwecken zur Verfügung gestellt worden war.

Auch Peter Weinberg, Trainer der belgischen Springreiter und Mitglied im ALRV-Aufsichtsrat, bestätigte: „Wir haben an den Trainingstagen bereits gesehen, wie groß die Nachfrage ist. Und als Bundestrainer benötige ich nach der langen Zeit jetzt auch Turniere, um den Leistungsstand meiner besten Pferd-Reiter-Kombinationen beurteilen zu können.“ Von seiner Truppe wird beispielsweise der Weltranglisten-Vierte Pieter Devos in Aachen an den Start gehen.