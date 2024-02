Abu Dhabi: Brasilianischer Sieg im CSI2* Grand Prix, Rang drei für Hinners

Das Highlight des Tages beim Nationenpreisturnier in Abu Dhabi, der CSI2* Grand Prix, ging nach Brasilien. Alle deutschen Reiter waren platziert.

Die 23 Jahre junge Brasilianerin Mariana Frauches Chavez sprang heute im Großen Preis der CSI2* Tour von Abu Dhabi allen davon. Partner des Erfolgs war der 15-jährige Selle Français-Wallach Verdict de Kerzeg (v. Diamant de Semilly), den Frauches Chaves vor knapp zwei Jahren von der Irin Susan Fitzpatrick übernommen hatte.

Das heute war der erste Sieg überhaupt der beiden. Mit zwei fehlerfreien Runden und 37,30 Sekunden im Stechen ließen sie die Belgierin Celine Schoonbroodt-de Azevedo auf der ebenfalls französisch gezogenen Mylord Carthago-Tochter Deesse des Embruns hinter sich. Die beiden waren nur 0,12 Sekunden langsamer.

An dritter Stelle reihte sich mit einer fehlerfreien 38,11 Sekunden-Runde im Stechen eine der beiden deutschen Teilnehmerinnen in dem Springen ein, Sophie Hinners auf der elfjährigen Elvis ter Putte-Tochter Helwell du Chabus. Die Stute gehört Holger Hetzel, der sie lange auch selbst geritten ist. Hinners sitzt seit Dezember in ihrem Sattel und war schon mehrfach mit ihr im Geld.

Die zweite Teilnehmerin aus Deutschland in diesem Großen Preis, wie Hinners für das Team Dagobertshausen unterwegs, hatte es ebenfalls ins Stechen geschafft: Nicola Pohl im Sattel des zwölfjährigen französischen Wallachs Catz de Sulpice. Im Stechen fiel dann allerdings eine Stange, so dass sie schlussendlich Rang zwölf belegten.

Vorschau Nationenpreis

Morgen steht in Abu Dhabi die erste Station der neuen FEI League of Nations an. Man kann natürlich auch sagen: Nationenpreis. Allerdings ja nun mit neuen Spielregeln, sprich, im zweiten Umlauf mit nur noch drei Reitern und ohne Streichergebnis.

Deutschland ist ebenfalls mit dabei und geht als achte der elf Mannschaften in den Parcours. Das Team setzt sich zusammen aus dem Sieger von gestern, David Will, allerdings mit dem erfahrenen My Prins van Dorperheide, Jörne Sprehe mit Hot Easy, Christian Kukuk auf Mumbai und Christian Ahlmann auf seinem Neuzugang Blueberry.

Wer kein FEI TV bzw. Clip my Horse hat – Eurosport bringt von 22 bis 23.30 Uhr eine Aufzeichnung des Nationenpreises.

Alle Startlisten und Ergebnisse aus Abu Dhabi finden Sie hier.