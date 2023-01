Abu Dhabi: David Will wird Dritter im Großen Preis, Zweiter im Weltranglistenspringen und mehr

Top-Wochenende mal wieder für David Will. Unter der Sonne der Arabischen Emirate ist er beim ersten Höhepunkt des Fünf-Sterne-Turniers zu Platz drei im Großen Preis geritten. Etliche Schleifen mehr sammelte er bereits in den Prüfungen zuvor.

Die Reiter vom Gut Dagobertshausen erleben mal wieder ein super Wochenende, allen voran David Will. Nachdem im Sattel von My Prins van Dorperheide eine Zeitlang sein Besitzer Gerald Nothdurft selbst saß, hat seit vergangenem Sommer nun wieder David Will die Zügel übernommen. Viermal siegte das Paar seitdem international, zuletzt beim Drei-Sterne-Großen Preis in Riad Mitte Dezember. Nun knüpft der jetzt elfjährige Zilverstar T-Sohn direkt da an, wo er aufgehört hat.

Schon in der Qualifikation zum Großen Preis, einer Springprüfung mit Stechen über 1,50 Meter, belegte Will mit dem belgischen Wallach Rang sechs mit zwei sicheren Nullrunden. Heute stand dann eben der Große Preis an mit Sprüngen bis 1,60 Meter Höhe. Zwei Umläufe waren für Reiter und Pferde dabei zu bewältigen. Acht der insgesamt immerhin 31 Paare schafften es mit einer Nullrunde, sich für den zweiten Umlauf zu qualifizieren. Dort angekommen wollte David Will es richtig wissen und lieferte mit My Prins van Dorperheide die schnellste Zeit von 41,67 Sekunden. Allerdings bekam der Wallach aus einer Winningmood-Mutter unterwegs einen Abwurf. Damit wurde es schließlich Rang drei, was aber bis dato das beste Ergebnis für dieses Pferd in einem 1,60 Meter-Springen ist.

Geschlagen geben musste sich Will damit einem, der einiges vom schnellen Reiten versteht: Emanuele Gaudiano. Der Italiener ritt mit dem hünenhaften Chacco-Blue-Sohn Chalou zu fehlerfreien 42,56 Sekunden. Damit sicherte er sich den Sieg und den Bärenanteil des Preisgeldes von 38.125 Euro. Zweiter wurde Billy Twomey aus Irland mit dem Casall-Sohn Chat Botte E.D (0/44,81 Sekunden).

Weitere Platzierungen für David Will

Das war aber noch längst nicht alles, was David Will an Schleifen in der bisherigen Woche überreicht bekommen hat. Mit dem 16-jährigen Cento du Rouet v. Chintan-Balou du Rouet gab er im Einlaufspringen am Donnerstag zwar auf, sicherte sich dann heute im Fünf-Sterne-Zeitspringen über 1,45 Meter aber Platz zwei hinter Rodrigo Giesteira Almeida (POR) und Pegaus Cekanane.

Mit dem erst zehnjährigen Holsteiner Zaccorado Blue v. VDL Zirocco Blue-Acorado gab es im gleichen Springen außerdem eine Schleife für Platz sechs und zuvor Rang drei in der Qualifikation zum Großen Preis über 1,50 Meter. Der braune Hengst hatte sich im Weltcup-Springen von Riad vor wenigen Wochen über diese Abmessungen den Sieg gesichert.

Nicola Pohl gut unterwegs

Es ist aus deutscher Sicht aber eben nicht nur David Will allein, der auf vordere Ränge Ritt, sondern auch Nicola Pohl. Sie legte mit ihrem nun 13-jährigen Tlaloc M-Sohn Arlo de Blondel schon am Donnerstag gut los mit dem dritten Platz im Einlaufspringen auf Fünf-Sterne-Niveau und belegte dort zudem Rang sechs mit Nikita du Roton v. Elvis ter Putte. Für den Großen Preis hatte sie ihren elfjährigen Wallach Catz de Sulpice gesattelt, bekam mit ihm aber vier Abwürfe.

Am Sonntag wird es in Abu Dhabi nochmal spannend, dort geht es um den ersten Nationenpreis der FEI-Serie dieses Jahres. Deutschland ist nicht dabei, stattdessen kämpfen sechs Equipen aus Großbritannien, Syrien, den Vereinigten Arabischen Emiraten, Irland, Österreich und Saudi-Arabien um den Sieg.

Alle Ergebnisse aus Abu Dhabi finden Sie hier.