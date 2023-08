Änderungen bei den niederländischen EM-Teams in Springen und Dressur

Auch die Niederlande haben im Vorfeld der Europameisterschaften der Spring- und Dressurreiter Anfang September in Mailand und Riesenbeck mit Ausfällen zu kämpfen.

Die Europameisterschaften der Springreiter stehen am ersten September-Wochenende in Mailand (ITA) auf dem Programm. Für die Niederlande hatte dort eigentlich Kars Bonhof mit Hernandez TN als fünfter Mann antreten sollen. Für den 26-Jährigen wäre es die erste Europameisterschaft als Senior gewesen. Doch daraus wird nichts. Hernandez ist nicht hundertprozentig fit und fällt aus.

Stattdessen werden nun Kim Emmen und der zehnjährige Namelus-R Sohn Inflame Go in Orange in Mailand als Einzelpaar antreten. Auch die 28-jährige Emmen feiert in Mailand Championatsdebüt. Sie ist die Nummer 134 der Weltrangliste. Mit Inflame Go hatte sie vor wenigen Wochen erstmals zum Nationenpreisteam beim CHIO Aachen gehört und war auch in Falsterbo Teil der Mannschaft. Zuletzt war sie Vierte im Großen Preis beim CSI4* in Moerzeke, Belgien, danach Siebte im Global Champions Tour Grand Prix von London.

Dressur – Maas raus, Van Baalen rein

Auch im Dressurteam für die Europameisterschaft in Riesenbeck vom 5. bis 10. September gibt es Veränderungen. Eigentlich hatte Lynne Maas (41) ihrem ersten Championat entgegengesehen. Mit ihrer Jazz-Tochter Electra war die Nummer 34 der Weltrangliste unter anderem im CHIO Aachen Team der Niederlande und Elfte sowohl im Special als auch in der Kür.

Doch bei der letzten Sichtung fehlten Maas und Electra bereits verletzungsbedingt. Da sie danach aber wieder voll fit zu sein schien, benannte Nationaltrainer Alex van Silfhout sie fürs Team. Nun musste Maas aber doch absagen.

An ihrer Stelle werden nun Marlies van Baalen und der selbst gezogene Don Schufro-Sohn Habibi das Team der Niederlande verstärken. Die anderen drei Paare sind Dinja van Liere mit Hartsuijker, Emmelie Scholtens mit Indian Rock und Thamar Zweistra auf Ich Weiss.

Eine ausführliche Vorschau auf die Europameisterschaft in Riesenbeck inklusive Vorstellung der Mannschaften werden wir voraussichtlich im Laufe der kommenden Woche veröffentlichen.

horses.nl