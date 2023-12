Al Ain: Laura Klaphakes Davenport gewinnt Weltcup-Springen mit neuem Reiter, Hinners Zweite

Rechtzeitig vor Beginn des Olympiajahres hat sich Saudi-Arabien vierbeinige Verstärkung für die Springmannschaft geholt: Laura Klaphakes Davenport. Sein neuer Reiter kommt offenbar gut zurecht, wie sich im Weltcup-Springen von Al Ain (UAE) gezeigt hat.

Khaled Almotby ist der Neue im Sattel des zwölfjährigen Holsteiner Hengstes Davenport VDL, der in den vergangenen Jahren erfolgreich von Laura Klaphake präsentiert worden war. Seit gut 14 Tagen gehört er nun offiziell der Saudi Arabian Equestrian Federation. Damit hat er die arabische „Staatsbürgerschaft“ und ist formal berechtigt, an den Olympischen Spielen 2024 teilzunehmen. Bei den Asien-Spielen hatte Saudi-Arabien sich mit Gold für Paris qualifiziert.

Al Ain war nun das zweite internationale Turnier des Diamant de Semilly-Sohns mit seinem neuen Reiter. Über Weihnachten waren sie in Abu Dhabi am Start, wo sie in der ersten Runde wohl noch Verständigungsprobleme hatten, dann aber fehlerfrei sprangen. Heute stand in Al Ain das erste Weltcup-Springen auf dem Programm, ein CSI3*-W. Gesprungen wurde über 1,55 Meter. Elf Paare erreichten das Stechen, fünf kamen ein zweites Mal ohne Abwurf ins Ziel, Almotby und Davenport waren mit 37,95 Sekunden das schnellste Nuller-Paar und damit Sieger der Prüfung.

Über Rang zwei (38,9) konnte sich Sophie Hinners freuen, die wieder den erst achtjährigen Singclair gesattelt hatte, mit dem sie schon am vorangegangen Wochenende ganz vorne dabei gewesen war. Sieht so aus, als sei die Reiterin vom Team Dagobertshausen, die mit ihren Pferden allerdings in der Dependance in Pfungstadt stationiert ist, einmal mehr auf gutem Weg, aus einem Rohdiamanten einen Diamanten zu machen.

Das war nicht der einzige Erfolg für die Dagobertshausener. David Will lieferte mit dem Bonhomme-Hengst Zinedream die schnellste Runde im Stechen von 36,43 Sekunden, hatte aber einen Abwurf, Platz sechs.

Zwischen die beiden Deutschen schoben sich der Brasilianer Luiz Felipe Cortizo Gonçalves de Azevedo Filho auf Sierra du Piedroux Z (39,56) sowie Abdullah Humaid Al Muhairi mit Chacolu (40,99) und Salim Ahmed Al Suwaidi auf Chacco Lover Jr. (42,04), die beide für die Gastgeber antraten.

Alle Ergebnisse vom Weltcup-Springen in Al Ain finden Sie hier.