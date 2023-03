Alle Pferde haben Oliva Nova verlassen, Mediterranean Equestrian Tour kann weitergehen

Die Mediterranean Equestrian Tour (MET) im spanischen Oliva Nova musste unterbrochen werden, weil mehrere Pferde positiv auf EHV-1 getestet worden waren. Letzte Woche kam dann eine gute Nachricht und demnächst geht die Turnierserie weiter.

Die gute Nachricht seitens des Veranstalters der Mediterranean Equestrian Tour war, dass nun auch die letzten Pferde, die noch in Oliva Nova vor Ort in Quarantäne waren, negativ getestet worden sind. Sie konnten zurückkehren in ihre Heimatställe. Zehn Stück waren es noch. Als die ersten EHV-1 Fälle bekannt wurden, waren 989 Pferde bei der beliebten Turnierserie am Start.

Turnierleiterin Bettina Pöhls bedankte sich bei allen Beteiligten – der FEI, den zuständigen Veterinärbehörden, der spanischen FN, Pflegern und Reitern – für ihren Einsatz. Nur dadurch sei es möglich gewesen, die Situation unter Kontrolle zu behalten.

In Oliva Nova laufen nun die Vorbereitungen für die nächsten MET-Turnierwochen. Vom 4. bis 23. April findet die Spring MET IV statt mit Prüfungen für Youngster und Pferde auf CSI1*-, 2*- und 3*-Niveau.