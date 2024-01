Amsterdam: Großer Preis an Julien Epaillard

Schnell, schneller, Epaillard – gestern Abend im Großen Preis von Amsterdam hat der Franzose die Konkurrenz einmal mehr quasi stehen lassen.

Elf Paare hatten nach dem von Louis Konickx und Team entworfenen ersten Umlauf das Stechen um den Großen Preis von Amsterdam erreicht, sechs blieben ein zweites Mal fehlerfrei. Ein deutsches Paar war nicht darunter, dafür gleich sieben aus dem Gastgeberland, die für Stimmung in der Amsterdamer Messehalle sorgten. Doch die Konkurrenz hat häufig ein Problem, wenn Julien Epaillard mit im Stechen ist. Das war gestern nicht anders.

Der Franzose und seine EM-Dritte Dubai du Cedre waren fünftes Paar. Bis dato hatte die Tschechin Sara Vingralkova auf dem britisch gezogenen Talan-Sohn How Easy mit fehlerfreien 39,04 Sekunden überraschend die Führung übernommen, während bei der Konkurrenz die Stangen fielen. Dann Auftritt Epaillard und Dubai du Cedre. Die elfjährige Baloubet du Rouet-Tochter pulverisierte die Zeit von Vingralkova geradezu. Nach 34,16 Sekunden kamen sie und ihr Reiter ohne Abwurf ins Ziel. Da war schon ziemlich klar, wer an diesem Abend die Ehrenrunde anführen würde.

Und so war es auch. Als die elf Paare durch waren, standen Epaillard und Dubai du Cedre mit 2,41 Sekunden Vorsprung als Sieger fest. Am dichtesten dran waren zwei Niederländer, Willem Greve mit Pretty Woman van’t Paradijs (36,57) und Lars Kersten auf Funky Fred Marienshof Z v. Fantomas de Muze (37,98). Sara Vingralkova und How Easy fanden sich auf dem vierten Platz wieder.

Willem Greve dürfte sich trotzdem ziemlich gefreut haben über seinen zweiten Platz. Es war nämlich die erste Fünf-Sterne-Platzierung für seine gerade erst neunjährige Vigo d’Arsouilles-Tochter. Und für Lars Kerstens zehnjährigen Zangersheider Hengst war es der erste 1,60 Grand Prix überhaupt.

Das beste deutsche Paar waren Marcus Ehning und Coolio, die mit der zweitschnellsten Vier-Fehler-Runde im Normalparcours einen raus aus der Platzierung waren. Jeweils acht Fehler schlugen zu Buche für Jana Wargers auf Clash Royale und Philipp Schulze Topphoff im Sattel von Vivantas.

Alle Ergebnisse vom Großen Preis in Amsterdam 2024 finden Sie hier.