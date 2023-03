Arezzo: Jörne Sprehe und Hot Easy siegen im Großen Preis

Die ganzen Tage vorher war Jörne Sprehe schon im Geld gewesen bei der Toscana Tour in Arezzo. Heute im Großen Preis waren sie und Hot Easy auf den Punkt fit.

Insgesamt 59 Paare hatten sich für den Großen Preis in Arezzo empfehlen können. Geritten wurde ein 1,50 Meter-Parcours mit Stechen, wofür sich neun Paare aus sechs Nationen qualifizierten, Jörne Sprehe als einzige Deutsche überhaupt in der Prüfung. Gesattelt hatte sie ihre elfjährige KWPN-Stute Hot Easy v. Andiamo Z, mit der sie Deutschland ja auch schon in Nationenpreisen vertreten hatte und mit der sie gestern gut platziert gewesen war. Ihre gute Form konnten die beiden auch heute demonstrieren. Ihre 38,80 Sekunden waren nicht nur die schnellste Zeit ohne Abwurf, sondern die schnellste Zeit überhaupt in dieser Prüfung. Damit waren ihnen der Sieg sowie 13.150 Euro Preisgeld sicher.

An zweiter Stelle reihte sich der Niederländer Gert-Jan Bruggink auf dem BWP-Schimmel Vigalio Sho Z v. Vigo d’Arsouilles mit 39,45 Sekunden ein. Dritte wurde die Irin Jenny Rankin im Sattel des zehnjährigen KWPN-Wallach Imar v. Carrera VDL (43,69).

