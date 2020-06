Aus für die Longines Masters Serie

Seit 2015 zählte die Longines Masters Serie zu den lukrativsten Turnierreihen im internationalen Springsport. Die erste Etappe hätte dieses Jahr im Februar in Hongkong stattfinden sollen, musste aber aufgrund der Corona-Pandemie ausfallen. Jetzt beenden EEM und Hauptsponsor Longines die Zusammenarbeit gänzlich.

Eigentlich hätte die Longines Masters Serie in 2020 sogar vier Stationen haben sollen. Neben Hongkong, Paris und New York war erstmals auch eine Etappe in Lausanne geplant. Das Konzept hinter der Serie ist schnell erklärt: Reiter, die mehrere Etappe in einer Saison gewinnen konnten, hatten die Chance auf einen satten Bonus von mehr als zwei Millionen Euro. Darüber hinaus waren die Preisgelder bei den einzelnen Turnieren so hoch, dass von Anfang an viele der besten Reiter der Welt daran teilnahmen.

Gründer und Veranstalter der Serie ist die belgische Agentur EEM (Equestrian Events Management SPRL). Seit 2016 war zudem der Schweizer Uhrenhersteller Longines als Hauptsponsor mit an Bord. Nun habe man den Vertrag beendet, heißt es in einem offiziellen Statememt. „Die Longines Masters Serie war ein außergewöhnliches Abenteuer mit globaler Reichweite (…) Die Zusammenarbeit zwischen EEM und Longines hat unserem Firmenmotto #WeRideTheWorld volle Bedeutung verliehen“, bedankt sich EEM-Chef Christophe Ameeuw. Man wolle bei EEM nun ein neues Kapitel beginnen. Falls die Corona-Beschränkungen es zuließen, sei bereits für Ende des Sommers ein neues Projekt geplant.