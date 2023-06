Aus Kindern werden Leute: Marcus Ehnings Plot’s Princess

Die Global Champions Tour-Etappe von Stockholm wurde heute morgen mit einer Talentschau eingeleitet, bei der Marcus Ehning wieder etwas talentiertes „Selbstgemachtes“ präsentierte.

Im Sport war Marcus Ehnings Lord Z-Tochter Küchengirl eine Klasse für sich. Als Zuchtstute aber offensichtlich auch! Ihr erster Sohn, wie alle anderen Fohlen auch gezogen von Maren Schmitt-Nolte, ist nun achtjährig, das Ergebnis einer Anpaarung mit Comme il faut. Er wurde auf den Namen Comme sa mere getauft und das ist ja nicht das schlechteste Omen. Er ist bereits S-siegreich.

Seine kleine Schwester ist eine Tochter von Ehnings Weltcup-Sieger Plot Blue und heißt Plot’s Princess. 2016 kam sie zur Welt und dieses Jahr geht sie ihre erste Turniersaison mit Marcus Ehning. Zuvor hatte sie bereits in Springpferdeprüfungen mit Yann Chartier und Celine Frieß Schleifen in Serie gesammelt.

Mit Ehning im Sattel ging sie im Februar in Riesenbeck ihr erstes Turnier, wo sie auf Anhieb einmal Dritte und einmal Zweite wurde. Weitere Platzierungen folgten im April ebenfalls in Riesenbeck und in Kronenberg. In Balve ging sie zwei Springen, war einmal fehlerfrei und einmal mit vier Fehlern aus dem Parcours gekommen.

Heute in Stockholm war sie erstes Pferd in einem starken Feld mit lauter siebenjährigen Talenten in der Lövsta Youngster Tour und platzierte sich an neunter Stelle – fehlerfrei, versteht sich. Und wenn man das Video sieht, braucht man nicht viel Fantasie, um sich vorzustellen, dass da eines Tages noch viel mehr möglich sein wird.

Noch mehr „Küchen“

Insgesamt hatte Küchengirl bislang fünf Fohlen, drei davon bereits mit Turniererfolgen. Neben Comme sa mere und Plot’s Princess ist das For George, ein Sohn des For Pleasure, bei dem Hildegard Ehning als Züchterin vermerkt ist. Der nun sechsjährige Hengst wurde zunächst ebenfalls von Yann Chartier und Celine Frieß in Springpferdeprüfungen präsentiert. Seit Sommer letzten Jahres sitzt nun Henrike-Sophie Boy in seinem Sattel und hat mit ihm bereits Springpferdeprüfungen der Klasse M gewonnen.

Noch zwei weitere Fohlen von Küchengirl, bislang noch ohne Turniererfolge, kamen 2018 und 2019 zur Welt. Es handelt sich um einen Hengst und eine Stute, beide aus der Anpaarung mit Sandro Boy.

Weitere deutsche Talente in Stockholm

Plot’s Princess war nicht das einzige Pferd unter deutscher Flagge in dem Starterfeld. Christian Kukuk ritt die OS-Stute Dominate Me v. Dominator Z aus der Zucht von Jörn Kusel. Philipp Schober hatte die Stute in den Sport gebracht, seit Dezember letzten Jahres geht sie unter Christian Kukuk und gehört auch den Beerbaum Stables. Sie hat dieses Jahr zuhause in Riesenbeck einmal das Youngster Tour-Final gewonnen und war zuletzt in Hamburg über 1,40 Meter fehlerfrei. Jetzt in Stockholm wurde es Rang acht.

Ludger Beerbaum stellte die AES-Stute Be Gledis vor, eine Tochter des Golden Hawk, der ja mit Shane Breen international erfolgreich ist. Der irische Derby-Spezialist bzw. seine Firma Breen Equestrian Ltd. hat Be Gledis gezogen. Die Stute hat eine westfälische Mutter: Dolce Vita v. Chekhov PKZ.

