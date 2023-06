Balve: Paweena Hoppe und Nashville HR gewinnen erste Wertungsprüfung der Springreiterinnen

Die Bereiterin des Stalls von Jan Wernke, Paweena Hoppe, triumphierte heute auf dem Springplatz in Balve bei der ersten Wertungsprüfung der Damen. Vierbeiniger Partner dafür war Nashville HR, ein 17-jähriger Routinier.

Den Nintender-Sohn übernahm die heute 32-jährige Springreiterin im Frühling 2022 von ihrem Chef, Jan Wernke. Bei dem Springreiter ist Hoppe als Bereiterin angestellt. Der OS-Wallach wurde von Horst Roewer gezogen, von dem entsprechend auch das Kürzel HR stammt. Roewer ist bei der Deutschen Reiterlichen Vereinigung (FN) auch nach wie vor als Besitzer eingetragen. Nashville stammt aus einer Lifestyle-Mutter und sammelte unter Wernke Erfahrungen bis 1,60 Meter-Springen. Er kennt auch den Platz von Balve schon gut. 2019 wurde Jan Wernke an diesem Ort Vize-Deutscher Meister im Sattel des Nintender-Sohns. Mit Paweena Hoppe im Sattel sammelte Nashville HR international bereits Schleifen in Springprüfungen von München und Neumünster, wo das Paar Rang neun in der Riders Tour-Etappe belegte.

Größter bisheriger Erfolg für Hoppe und Nashville HR

Heute in Balve in der Springprüfung der Klasse S*** stimmte aber mal alles für Paweena Hoppe und Nashville HR. Mit der Zeit von 70,22 Sekunden und einer fehlerfreien Runde sicherten sie sich den Sieg und ließen nicht weniger als 48 weitere Reiterin-Pferd-Paare hinter sich. Es dürfte der bisher größte Erfolg des Paares sein. Mal sehen, wie sich der 17-jährige Routinier in den weiteren Wertungsprüfungen schlagen werden. Am Samstag reiten die Damen das nächste Mal, dann bereits um die Deutsche Meisterschaft über zwei Umläufe.

Rang zwei in dem Springen wurde es für Julia Plate mit der neunjährigen Cardento-Stute Obora’s Cartagena (0/70,83 Sekunden), gefolgt von Katharina von Essen mit ihrem Erfolgspferd C-Loona v. Cornet’s Stern auf Platz drei (0/70,84 Sekunden). Gut in Form präsentierte sich auch eine noch junge Aufsteigerin der letzten Wochen: Teike Carstensen hat ihre selbstgezogene und -ausgebildete Stute Greece mit nach Balve gebracht. Die neunjährige Mylord Carthago-Stute ging bei ihrem ersten Nationenpreis vor wenigen Wochen in Dänemark doppelnull und berührte die Stangen auch heute nicht. 71,6 Sekunden bedeutete Rang vier.

Bei den Herren bzw. der offenen Wertung, denn Damen sind dort ebenfalls am Start, geht es morgen mit der Deutschen Meisterschaft los. Um 11.30 Uhr startet die erste Wertungsprüfung auf S****-Niveau mit zwei Umläufen.

Alle Ergebnisse der ersten Wertungsprüfung Deutsche Meisterschaft Springreiten Damen 2023 finden Sie hier.

Einlaufprüfung U25 Springpokal an Max Haunhorst

Am Nachmittag stand noch die Einlaufprüfung zum U25 Springpokal an. Hier hatte Max Haunhorst mit Cosa Nostra ein glückliches Händchen und schnappte sich den Sieg. Der U25-Reiter wird am Freitag neben dem Springpokal auch in der Deutschen Meisterschaft der Senioren antreten.

Auch interessant