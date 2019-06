Balve: Zum Geburtstag die DM-Führung für Julie Mynou Diederichsmeyer

An ihrem 37. Geburtstag hat Julie Mynou Diedrichsmeier die erste Wertungsprüfung der Springreiterinnen bei den Deutschen Meisterschaften in Balve gewonnen. Auf Carlucci setzte sie sich vor die prominenteste Teilnehmerin im Starterfeld, Weltmeisterin Simone Blum.

Mit dem Sieg in der ersten Wertungsprüfung der Springreiterinnen sicherte sich Julie Mynou Diedrichsmeier nicht nur die Führungsposition in der Deutschen Meisterschaft der Springreiterinnen in Balve, sondern machte sich selbst ein schönes Geschenk zu ihrem 37.Geburtstag. Auf dem 13-jährigen Schimmelwallach Carlucci beendete sie den langen und durchaus anspruchsvollen Parcours ohne Strafpunkte in 76,59 Sekunden und setzte sich damit vor die bis dahin führende Simone Blum.

Die Weltmeisterin aus Tryon trat 2017 in Balve in der Konkurrenz der Herren an und wurde dort in der Offenen Klasse mit Alice Deutsche Meisterin. 2016 hatte das Traumpaar bei den Springreiterinnen gewonnen. In diesem Jahr ist ihr Toppferd nicht am Start. Blum sattelte stattdessen ihr Nachwuchspferd DSP Cool Hill in der Damenkonkurrenz. Der erst neunjährige Wallach v. Corlensky nutzte seine Chance und lieferte eine saubere Runde in 76,74 Sekunden, Platz zwei. Insgesamt blieben zehn Starterinnen ohne Fehler.

Mit Sophie Hinners auf Valentino (0/77,61) auf dem dritten und Tina Deuerer auf Cluesco (0/77,72) auf dem vierten Rang folgten zwei Reiterinnen die nicht unbedingt zum Favoritenkreis gehörten. Dahinter platzierten sich mit Elisabeth Kruse auf Spimex (0/77,93) aus Balve als Fünfte und Katrin Müller auf Conan (0/78,69) aus Arnsberg als Sechste zwei Sauerländerinnen, denen die heimischen Zuschauer natürlich ganz besonders die Daumen drücken.

44 Starterpaare gingen an den Start. Die Anzahl der zehn strafpunktfreien Ritte und der acht, die ohne Abwurf, aber mit einem Zeitfehler durchs Ziel ritten, spiegelt das hohe Niveau wider, auf dem die Damenkonkurrenz inzwischen ausgetragen wird. Titelverteidigerin Angelique Rüsen war nicht am Start, ebenso wenig wie die Silbermedaillengewinnerin Inga Czwalina und Julia Schönhuber, die 2018 Bronze gewann.

