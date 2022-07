Belgiens Teams für die Weltmeisterschaften in Herning bekannt gegeben

Zumindest im Springen gelten die Belgier als ganz heiße Medaillenkandidaten bei den Weltmeisterschaften in Herning. Der Verband hat nun bekannt gegeben, welche Paare das Land in Herning repräsentieren dürfen – auch in den anderen Disziplinen.

Im Parcours tritt ein hoch erfahrenes Team für Belgien an. Jedes Paar hat bereits Championatsmedaillen gewonnen:

Jérôme Guery und sein 16-jähriger Holsteiner Hengst Quel Homme de Hus gehörten zum Bronzeteam in Tokio und zur Goldmannschaft der EM 2019. Auch dieses Jahr springt der Quidam de Revel-Sohn (Z.: Dr. Andreas Kosicki) in außergewöhnlicher Form. Die Abwürfe, die er sich in den letzten Monaten geleistet hat, lassen sich an einer Hand abzählen.

Ebenfalls in Tokio und Rotterdam dabei waren Gregory Wathelet und der 14-jährige polnische Hengst Nevados S, die dieses Jahr außerdem den Großen Preis von Windsor gewannen.

Nicola Philippaerts und Katanga van het Dingeshof halfen im vergangenen Jahr dabei, Mannschaftsbronze bei den Europameisterschaften in Riesenbeck zu gewinnen und waren jüngst Dritte im Großen Preis von Aachen.

Jos Verlooy und Igor waren 2019 ebenfalls im siegreichen EM-Team und hatten zudem Bronze in der Einzelwertung gewonnen. Zudem sind die beiden amtierende Belgische Meister.

Als Reservisten fahren Niels Bruynseels und Delux van T&L mit nach Herning. Sie waren ebenfalls in Tokio am Start, schieden dort jedoch aus.

Dressur

In der Dressur wird Belgien vertreten durch Charlotte Defalque mit dem Vivaldi-Sohn Botticelli, Domien Michiels im Sattel von Intermezzo vh Meerdaalhof v. Gribaldi, Larissa Pauluis im Sattel von First-Step Valentin und Lore Vandenborne auf Ikke-Pia vd Bergerhoeve v. San Amour.

Para-Dressur

Das Para-Dressur Team setzt sich zusammen aus Manon Claeys auf San Dior, Michèle George mit Best of 8, Barbara Monneci mit Stuart und Kevin van Hem auf Eros van Ons Heem.

Außerdem hat Belgien eine Voltigiererin in Herning am Start: Lauren Vanlerberghe mit Hollywood.

