Belgischer K + K Cup-Sieger Igor vd Wittenmoere zu Jennifer Gates und Nayel Nassar

Der 23 Jahre junge Belgier Andres Vereecke und sein zwölfjähriger Cooper vd Heffinck-Sohn Igor vd Wittenmoere waren DIE Überraschung beim K + K Cup in Münster. Nun wechselt der Wallach in einen prominenten Stall.

Igor vd Wittenmoere frisst seinen Hafer demnächst bei der US-Amazone Jennifer Gates und ihrem ägyptischen Freund Nayel Nassar in den Evergate Stables. Das meldet die belgische Website Equnews.be. Nayel Nassar soll den zwölfjährigen Wallach unter den Sattel bekommen.

Mit Andres Vereecke im Sattel hatte der zwölfjährige Igor in den vergangenen Monaten für einiges Aufsehen gesorgt. Sie gewannen die belgischen Hallenmeisterschaften in Mechelen und begannen das Jahr 2020 mit zwei Siegen in den höchstdotierten Springen des K + K Cup Münster, dem Championat und dem Großen Preis.

Ein weiteres belgisches Pferd springt demnächst unter mexikanischer Flagge: die elfjährige Virtuose d’Eole v. Panama Tame. Sie war jüngst sehr erfolgreich mit dem Brasilianer Marlon Modolo Zanotelli im Einsatz. So belegte das Paar Rang drei im Großen Preis von Stockholm. Neuer Besitzer ist gemäß FEI-Eintragung der Mexikaner Carlos Hank Gonzalez (48), der unter anderem auch den von Jan-Philipp Weichert in den Sport gebrachten Chairman reitet.