Ben Mahers Explosion W verletzt sich im Großen Preis von La Baule

Neben großem Sport in La Baule gab es auch einen riesig großen Schreckmoment. Explosion W, der mit Ben Maher im Sattel zu olympischem Gold in Tokio sprang, verletzte sich im ersten Umlauf des Großen Preises.

Es sah nach einem frischen, top-fitten Springen aus, was Explosion W bei den ersten fünf Sprungen des ersten Umlaufs im Großen Preis von La Baule zeigte. So kennt man den nun 14-jährigen Chacco-Blue-Sohn: hellwach, dynamisch und mit äußerster Vorsicht und Springvermögen ausgestattet. Doch nach fünf Sprüngen nahm Maher das Tempo raus, Explosion W belastete ein Bein nicht mehr vollständig. Der Reiter sprang sofort ab, Explosion W wurde nach tiermedizinischer Versorgung mit einem Pferdeanhänger aus dem Stadion zur weiteren Untersuchung in eine Klinik gefahren.

Nun meldete sich Ben Maher mit einem Update zum Zustand von Explosion W in den sozialen Medien: „Leider hat sich Explosion W während des CSIO Grand Prix von La Baule in der ersten Runde eine Weichteilverletzung zugezogen. Er ist jetzt wieder zu Hause im Vereinigten Königreich und erhält die beste tierärztliche Versorgung.“ Der Fuchswallach sei glücklich und ganz er selbst, so Maher.

„Ich möchte allen Anwesenden und der Öffentlichkeit für ihre Unterstützung und ihre freundlichen, herzlichen Botschaften bezüglich Explosion danken“, so Maher weiter. Seine Community wolle der Brite in Bezug auf den Genesungsweg von seinem Olympiapferd angeht weiterhin auf dem Laufenden halten.

Über Explosion W

Der KWPN-Wallach aus einer Baloubet du Rouet-Mutter ist einer der größten Stars der Springsportwelt der letzten Jahre. Explosion W ist wohl eines dieser Pferde, von denen man meinen könnte, sie könnten lesen und schreiben. Unter dem Briten Ben Maher sammelte Explosion W Siege in den schwersten Großen Preisen der Welt, darunter Doha, London, Madrid, New York, Prag, Rom und Valkenswaard. Wann immer es darauf ankam: Explosion W war da und machte so ziemlich alles möglich. Das Paar errang Teambronze und Einzelsilber bei den Europameisterschaften 2019 in Rotterdam und gewann das IJRC Top Ten Finale in Genf 2021. Im Sommer 2021 sprang das Ausnahmepferd unter Maher zu Einzelgold bei den Olympischen Spielen in Tokio (JPN).

Nach dem Großen Preis von Aachen 2022 (Rang 10) stand Explosion W dem britischen Team dann aber nicht zur Verfügung für die WM in Herning 2022 und ging dann auch kein Turnier mehr. Im Mai dieses Jahres meldete sich der Chacco-Blue-Sohn schließlich zurück – und das eindrucksvoll. Er ging fünf Springen und blieb in allen fünf Prüfungen ohne Springfehler. Im Rolex Grand Prix von Windsor war er zuletzt Zweiter geworden.

Wir vom St.GEORG wünschen Explosion W eine gute und hoffentlich vollständige Genesung!

