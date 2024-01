Birkhof’s Arezzo Man verkauft und unter dem Sattel von Richard Vogel

Ein neues Talent unter dem Sattel von Richard Vogel. Er übernimmt den fünfjährigen Hengst Arezzo Man vom Gestüt Birkhof.

Aufmerksam, vorsichtig, immer besser je höher es wurde – der von Christian Kraus gezogene Schimmel Arezzo Man v. Arezzo VDL-Last Man Standing war schon bei seiner Körung ein auffälliges Pferd. Den Eindruck bestätigte er auch unter dem Sattel. 2022 legte er seinen 50-Tage-Test mit einer springbetonten Endnote von 8,28 ab. Beim Landeschampionat in Weilheim dominierte er die Springpferdeprüfungen mit einer glatten 9,0.

Nun springt er unter Richard Vogel, wie das Gestüt Birkhof berichtet. Die Vogel & Will Equestrian GmbH hat den Schimmel erworben. Richard Vogel, aktuell als Zehnter der beste deutsche Springreiter auf der Weltrangliste, sagt:

„Arezzo Man ist ein Nachwuchshengst, in den wir sehr große Hoffnungen setzen.

Er ist sehr leistungsbereit und unheimlich motiviert in der täglichen Arbeit. Er bringt alle Eigenschaften mit, die ein Spitzenpferd ausmachen. Er ist sehr vermögend und vorsichtig und hat ein sehr energisches, auch schnelles Abfußen.

Abgesehen von seiner Leistungsbereitschaft und seinen ganzen Talenten ist er – was für einen Sportler unwichtig ist für einen Vererber aber ganz und gar nicht – ein sehr modernes, hengsttypisches Modell. Wenn man dann von ihm absteigt, sieht man erst, wie schön er überhaupt ist. Es macht umso mehr Spaß, nicht nur dass er motiviert und leistungsbereit ist, sondern auch noch schön und typvoll aussieht.“

Birkhof-Thomas Casper hat sich aber die Zuchtrechte für die kommenden beiden Decksaisons an Arezzo Man gesichert. Er wird sowohl 2024 als auch 2025 auf dem Birkhof stationiert und im Frisch- und TG-Sameneinsatz verfügbar sein.

Casper entdeckte Arezzo Man 2019 auf der Fohlenauktion in Riedlingen. „Schon damals bestach er durch Schönheit, Kraft und Elastizität“, erinnert er sich. „Ich bin stolz so ein tolles Springpferd in diese Hände geben zu können. Darüber hinaus ist er wunderschön, hat eine Top-Abstammung und hat in seinem ersten Fohlenjahrgang Spitzenfohlen geliefert. Züchtern bietet sich jetzt die große Chance, ein Arezzo Man-Fohlen zu ziehen und dann zu profitieren, wenn sich der Hengst sportlich so entwickelt, wie wir es alle erwarten.“

Sportliche Eigenerfolge sind ja bekanntlich bei Springvererbern, die Währung, die zählt.