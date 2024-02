Bordeaux: Julien Epaillard und Donatello d’Auge gewinnen Großen Preis

Um den Sieg im Großen Preis von Bordeaux ritten am Sonntagnachmittag vier Reiter-Pferd-Paare. Als erstes Paar im Stechen legten Julien Epaillard und Donatello d’Auge die Latte hoch. Zu hoch für die Konkurrenz.

Wer im Stechen um den Sieg im Großen Preis von Bordeaux reiten wollte, der musste erst einmal durch den Umlauf. Und der erwies sich als äußerst selektiv. Lediglich vier der 28 angetretenen Paare bewältigten den von Yann Royant entworfenen Kurs fehlerfrei, darunter nur ein Vertreter aus dem Gastgeberland: Julien Epaillard. Und den will die Konkurrenz in seiner aktuellen Form lieber nicht im Stechen haben. Erst letzte Woche gewann der 46-jährige Franzose den Großen Preis von Amsterdam. Die Woche davor war er in Leipzig und entschied die Qualifikation für das Weltcupspringen für sich.

Diesen Sonntagnachmittag in Bordeaux sattelte Epaillard den elfjährigen Donatello d’Auge v. Jarnac und machte den Anfang im Stechen. „Als erster Starter im Stechen ist es nie einfach“, sagte Epaillard im Interview bei Clipmyhorse nach seinem Ritt. „Ich habe einfach versucht, so schnell wie möglich zu sein.“ Und das ist ihm geglückt. Mit kurz angelegten Wendungen sparte das Paar viel Zeit im Vergleich zur Konkurrenz. Der Wallach flog flach über die Hindernisse und sorgte mit einer wackelnden oberen Stange an einem blauen Steilsprung kurz für Spannung. Aber: alles liegengeblieben. Die Uhr stoppte bei 38,70 Sekunden, dieses Ergebnis blieb ungeschlagen.

Zwei Iren im Stechen

Alles versucht, um die Zeit des Franzosen zu unterbieten, hatte Denis Lynch. Der Ire steuerte bereits Sprung eins mit hohem Tempo an. Allerdings schien die Feinabstimmung mit dem 15-jährigen Brooklyn Heights v. Nabab de Reve heute nicht ganz auszureichen, um das Topergebnis zu unterbieten. 40,15 Sekunden standen schließlich auf der Uhr, Platz zwei für Denis Lynch.

Mit Jessica Burke war eine weitere Irin im Stechen vertreten. Im Sattel der elfjährigen Stute Nikey HH v. Herald van’t Ruytershof blieb auch sie fehlerfrei. Mit leichten Schwierigkeiten in den engen Wendungen fehlten ihr jedoch gut fünf Sekunden zum Sieg (0/43,94).

Das vierte Paar im Stechen waren Pieter Devos (BEL) und die zehnjährige KWPN Stute Jarina J. Devos und die Cicero Z van Paemel-Tochter starteten gut in den verkürzten Kurs. Mit hohem, aber stets kontrolliertem Grundtempo schickte Devos die Stute über die Hindernisse eins und zwei. Dann eine Linkswendung und ein langer Weg zur zweifach Kombination. Das Paar kam gut über den ersten Steilsprung. Den Aussprung, ein rot-weißer Oxer, verweigerte Jarina J allerdings. Devos ritt die Kombination daraufhin erneut an und brachte den kurzen Stechparcours in aller Ruhe und ohne weitere Hindernisfehler zu Ende (22/71,86).

Das beste Ergebnis aus deutscher Sicht erzielten Marcus Ehning und DPS Revere v. Hermes de Reve. Mit einem Abwurf im Umlauf (4/69,79) platzierten sie sich auf Rang zehn.

Alle Ergebnisse vom Großen Preis in Bordeaux finden Sie hier.

