Braunschweig: Der flinke Felix und Richard Vogel auf dem Weg zum Hattrick

Zugegeben, noch ist es in langer Weg bis zum Finale in Deutschlands U25 Springpokal, aber heute in Braunschweig hat der Sieger der vergangenen beiden Jahren schon mal anklingen lassen, dass er sich auch diesmal die Butter nicht vom Brot nehmen lassen will. Im Weltranglisten-Springen war einmal mehr Felix der Flinke an der Spitze.