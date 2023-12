Brianne Beerbaum Hallenchampionesse der Children und mehr von den Aachen Youngstars

Nun steht fest, wer Nachwuchs-Hallenchampion oder -championesse 2023 ist. Bei den Aachen Youngstars wurde es an diesem Wochenende spannend.

Brianne Beerbaum erfüllte sich in der Albert-Vahle-Halle den Traum vom Titel Hallenchampionesse. Mit konstant guten Leistungen über das Wochenende bekam sie am Ende die Siegerschärpe umgehängt. Vierbeiniger Partner für den Erfolg war nicht ihr bewährter Schimmelwallach Carlucci, sondern der Balou du Rouet-Sohn Balotelli. Fast 200 Punkte sammelten die beiden über das Wochenende verteilt. Nach ihrem Sieg sagte die junge Amazone: „Das ist wirklich großartig. Ich freue mich riesig“, strahlte die Nachwuchsreiterin aus Hannover, eingehüllt in die begehrte Scherpe, über das ganze Gesicht. Gefeiert werden muss nicht allein. Grund zur Freude hatte nämlich auch Beerbaums Teamkollegin Luise Konle. Sie sicherte sich mit ihrem Top-Pferd Dressed for Success den Sieg in der dritten Wertungsprüfung, einer Springprüfung der Klasse M* mit Stechen. Damit schnappte sie sich den Vize-Titel in der Gesamtwertung der Children.

Naomi Himmelreich Gesamtsiegerin der Ponyreiter

Für die 16-jährige Naomi Himmelreich ging es in Aachen zum letzten Mal in den Ponysattel. Ab dem 1. Januar ist sie Juniorin. Ihren Abschied feierte sie nach Maß mit dem Sieg im Hallenchampionat der Ponyreiter dank guter Leistungen über alle Tage hinweg. „Hier in Aachen zu gewinnen, war immer ein Traum von mir. Umso glücklicher bin ich, dass es jetzt geklappt hat.“ Red Star Optimus hieß das Pony, das Himmelreich für diese Aufgabe gesattelt hatte. „Er hat wieder einmal alles für mich gegeben“, freute sich die 16-Jährige über den krönenden Abschluss ihrer Ponyzeit.

Der Sieg in der dritten Wertungsprüfung am Sonntag ging an die Deutsche Meisterin der Ponyreiter, Finja Mayleen Neubauer und Sucato.

Zwei Herren zum Titel bei den Junioren und Jungen Reitern

Den Titel des Junge Reiter Hallenchampions 2023 gewann Leonhard Röhrer aus Bayern im Sattel von Contino. Den Gesamtsieg klar machten die beiden durch den sechsten Platz in der dritten Wertungsprüfung, dem Großen Preis der Klasse S**. Der Sieg ging in dieser Prüfung an Eske Sophie Schierhold und Caboom. Die Amazone holte mit ihrem zweiten Pferd Chalayna den Bronzerang in der Gesamtwertung des Hallenchampionats.

Bei den U18-Reitern konnte sich der amtierende Deutsche Jugendmeister U18, Max Merschformann, über den Gesamtsieg freuen. Die konstant gute Form stellte der Reiter auch in der dritten Wertungsprüfung, dem Großen Preis der Klasse S*, mit seiner Stute Dorotheental’s Classica unter Beweis, als er Rang drei belegte. Hanna Bräuer war hier strahlende Siegerin der Prüfung. „Ich habe nicht direkt an die Zeit gedacht, ich wollte erstmal auf null reiten. Aber dann habe ich ein zwei Wendungen enger geritten und am Ende hat es zum Glück gereicht, auch weil meine Stute so für mich gekämpft hat“, kommentierte sie ihren Ritt.

Alle Ergebnisse der Aachen Jumping Youngstars 2023 finden Sie hier.

Auch interessant