Britischer Springreiter James Smith nach Tierquälerei in Valencia von Weltverband vorläufig gesperrt

Bilder von unerlaubten Trainingsmethoden haben zu einer sofortigen vorläufigen Sperre des britischen Springreiters James Smith durch den Weltreiterverband geführt. Auch seine Pflegerin ist von der Sperre betroffen. Es geht um Vorfälle in Valencia.

Der britische Springreiter James Smith ist mit sofortiger Wirkung vom Weltreiterverband (FEI) gesperrt worden. Grundlage der Sperre sind Fotos, die ein tierschutzrelevantes Verhalten dokumentieren sollen. Betroffen ist auch Nicola Park, die Pferdepflegerin von James Smith. Ihr ist es derzeit untersagt, ihre Mitgliedschaft im Verband British Showjumping zu verlängern.

FEI und britische FN ermitteln gegen James Smith

Drei Verbände sind am Verfahren, dem die Sperre von James Smith und seiner Pflegerin zugrunde liegt, beteiligt: British Showjumping, der Dachverband British Equestrian Federation und die FEI. Als Begründung für die vorläufige Sperre wurden „Bedenken hinsichtlich des Wohlergehens von Pferden im Zusammenhang mit Fotos, die offenbar bei einer kürzlich stattgefundenen FEI-Veranstaltung gemacht wurden“ genannt. Die Bilder und Umstände des Vorfalls werden nun untersucht. So sieht es das Regelwerk (FEI General Regulations Artikel 164.6) vor.

„Die auf den Bildern gezeigten Trainingsmethoden haben in unserem Sport keinen Platz, verstoßen gegen unser Reglement und werden nicht toleriert. Das Wohlergehen der Pferde hat für British Showjumping, die BEF und die FEI oberste Priorität, und wir werden weiterhin eng zusammenarbeiten, um sicherzustellen, dass unsere Regeln und Vorschriften bezüglich des Wohlergehens der Pferde sowohl respektiert als auch durchgesetzt werden“, heißt es in einem Statement.

James Smith war in den vergangenen Wochen in Valencia am Start. Mehr als 100 Ritte hat er dort seit Januar absolviert. Der 31-Jährige war 2007 Ponyeuropameister und gewann auch mit der britischen Mannschaft Gold. Aktuell steht er in der Weltrangliste auf Platz 148.

