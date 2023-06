Cannes: Nächster Sieg für Riesenbeck International in der Global Champions League

Während die Nationenpreis-Teams von Deutschland in La Baule (FRA) und Bratislava (SVK) etwas auf der Strecke blieben, hielt einer in zwei 1,60 Meter-Umläufen die Fahne mal wieder hoch: Philipp Schulze Topphoff! Dieses Mal war es Carla, die unter dem U25-Reiter zu zwei Nullrunden sprang. Teamkollege Christian Kukuk kam mit null und vier Fehlern aus dem Parcours. Damit war dem Team RIesenbeck International der Sieg sicher.

Auch, weil die letzten Teilnehmer der anderen aussichtsreichen Teams allesamt noch Fehler bekamen. Mit vier Punkten setzten sich Christian Kukuk und Philipp Schulze Topphoff in Gestalt des Teams Riesenbeck International in Cannes erneut an die Spitze. Das Team hatte ja bereits die Etappen zum Auftakt in Doha und in Mexiko City für sich entscheiden können.

Philipp Schulze Topphoff und seine Pferde sind derzeit wirklich in der Form ihres Lebens, das kann man wohl so sagen. Die zehnjährige Comme Il Faut-Tochter Carla war unter Schulze Topphoff bereits am Pfingstwochenende in St. Tropez bei der Global Champions Tour am Start und gewann dort das Donnerstagshauptspringen. Weit vorne platzierte sie sich zuletzt auch im Großen Preis von Hamburg sowie in Rahmenspringen der GCT-Etappen von Mexiko City und Miami Beach. Im März belegte die westfälische Stute Platz sechs im Großen Preis von Braunschweig. Die Stute aus der Zucht von Karl Heinz Schulze Isfort demonstrierte schließlich auch heute ihre Top-Form und ging doppelnull.

Teamreiter Christian Kukuk brachte nach seinen Top-Platzierungen mit Mumbai am vergangenen Wochenende in St. Tropez nun die neunjährige Stute Just Be Gentle mit nach Cannes. Die Tyson-Tochter hatte Kukuk vor kurzem erst von Philipp Weishaupt übernommen, mit ihm hatte sie in diesem Jahr bereits den Großen Preis in Doha gewinnen können. Mit Stilist Kukuk im Sattel kam Just Be Gentle heute mit vier und null Fehlerpunkten aus dem Parcours. Insgesamt vier Punkte vom Team Riesenbeck International reichten für den Sieg.

Mit acht Punkten belegte die Mannschaft New York Empire Rang zwei. Dem Team gelangen zwei Nullrunden, einmal von Denis Lynch (IRL) und PSS Levilensky, zum anderen von Frank Schuttert (NED) und Hawaii-S. Im zweiten Umlauf bekam Lynch mit seinem Levisonn-Sohn einen Abwurf. Dritter Reiter im Bunde von New York Empire war Spencer Smith. Der US-Amerikaner kam mit dem Kashmir van Schuttershof-Sohn Theodore Manciais mit vier Fehlern aus dem Parcours.

Dank der schnelleren Zeit schafften es die Istanbul Warriors mit 16 Punkten noch aufs Treppchen. Das Ergebnis kam zustande durch die Ritte von Andreas Schou (DEN) mit I Know und Darc de Lux, die ihres Zeichens jedoch allesamt eine weiße Weste behielten sowie Omer Karaevli mit Policeman (12) und Maurice (4).

Nach sechs Etappen steht Riesenbeck International somit wieder an der Spitze des Gesamtrankings mit 132 Punkten. Rang zwei belegen derzeit die Paris Panthers mit 128 Zählern, gefolgt von Madrid in Motion mit 122 Punkten.

Alle Ergebnisse der Global Champions League-Etappe in Cannes 2023 finden Sie hier.

Auch interessant