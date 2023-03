Cepano Baloubet trägt Vogel zu einem weiteren Sieg in Wellington

Einmal mehr waren Richard Vogel und Cepano Baloubet das Maß der Dinge beim Winter Equestrian Festival in Wellington und ließen dabei den Sieger von ’s-Hertogenbosch hinter sich.

Um 78.000 Dollar ging es beim ersten Highlight von Woche zehn des Winter Equestrian Festivals in Wellington, einem CSI4*. 58 Paare waren am Start, neun erreichten das Stechen. Richard Vogel und Cepano Baloubet waren mehr als zwei Sekunden schneller als der Rest.

In 36,02 Sekunden kamen der neunjährige Württemberger Chaman-Sohn Cepano Baloubet und Vogel ins Ziel. 38,21 Sekunden benötigten die Zweitplatzierten, ’s-Hertogenbosch-Sieger McLain Ward und der 13-jährige BWP-Hengst Kasper van het Hellehof (v. Emerald). Dritte wurde die Australierin Thaisa Erwin mit Vanturo in 41,13 Sekunden.

Für Vogel war es der dritte Sieg in Wellington in dieser Saison. Die beste Nachricht für den 25-Jährigen dürfte aber wohl sein, dass er Cepano Baloubet weiterhin wird reiten dürfen, nachdem er gerade vier Pferde an Steve Guerdat abgeben musste. Cepano Baloubet hingegen wurde jüngst an Veronica Tracy aus den USA verkauft, die den Fuchs bei Vogel gelassen hat. Wobei Veronica Tracy selbst ebenfalls im Springsattel aktiv ist. Sie ist die neue Reiterin der mit Vogels Partnerin Sophie Hinners hoch erfolgreichen Württemberger Stute Graphik. Letztes Wochenenende haben die beiden die ersten Parcours miteinander absolviert.

Und wer sich gefragt hat, was nun eigentlich aus dem Holsteiner C Vier geworden ist, der mit Richard Vogels Kompagnon David Will zur Mannschaftssilbermedaille der Deutschen bei den Europameisterschaften 2021 beigetragen hat – er geht nun unter US-amerikanischer Flagge mit Isabella Russekoff. Die ersten Turnierstarts hatte noch Samuel Hutton (GBR) mit dem Cardento-Sohn absolviert. Das gestern war nun der dritte Start mit Russekoff, den die beiden mit 13 Fehlern absolvierten. Im Februar hatte sie ihn einmal in der U25-Tour über zwei 1,45 Meter-Parcours geritten und hatte null und vier Fehler.

Alle Ergebnisse finden Sie hier.