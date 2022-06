Championat von Balve 2022 an Jungvater Maximilian Lill

Der 28-jährige Maximilian Lill hat gerade einen Lauf: Vor zwei Wochen wurde er Vater des kleinen Louke und jetzt gewann er auch noch das Championat von Balve am Samstagabend.

Maximilian Lill ist der Sieger im Championat von Balve, Höhepunkt der internationalen CSI**-Tour, und seit vielen Jahren Bestandteil der Deutschen Meisterschaften. Der „Dieter-Landsberg-Gedächtnispreis“ erinnert an den langjährigen Präsidenten der Deutschen Reiterlichen Vereinigung (FN), Hausherr in Wocklum und Schöpfer der Turniere in Balve.

Mit dem neunjährigen Selle Français-Hengst Dexter Bois Margot v. Qlassic Bois Margot blieb Lill fehlerlos in 46,34 Sekunden. Damit war er Schnellster der sieben von 46 Startern, die das Stechen erreicht hatten. Maximilian Lill war vor wenigen Wochen zum ersten Mal Vater geworden.

Auf Platz zwei setzte sich Marcel Marschall (0/46,69) auf dem zehnjährigen Cartoon v. Cardento, der das Licht der Welt in Italien erblickte. Den Winter über sammelte Cartoon vor allem auf spanischen und italienischen Turnieren Erfahrung, offenbar eine gute Strategie. Dahinter konnte sich Mynou Diedrichsmeyer auf dem elfjährigen Dunkelfuchs Quick and Fly setzen (0/47.15). Sie war die erste, der ein fehlerloser Umlauf gelungen war. Nur diese drei Reiter blieben auch im Stechen ohne Abwurf. Die frischgebackene Deutsche Meisterin Katrin Eckermann wurde wenige Stunden nach ihrem Triumph mit Christian’s Chacco v. Chacco Blue Achte (8/50,67).

Der Parcours mit zwölf Hindernisse bis 1,45 Meter ließ sich schwieriger reiten, als er zunächst aussah, sodass auch renommierte Namen das Stechen nicht erreichten. Marcus Ehning kassierte mit Flower Girl einen Abwurf, auch die beiden Vielseitigkeits-Olympiasieger Michael Jung auf Chuk Chai und Sandra Auffarth auf Stanley nahmen mit je einem Abwurf an der Entscheidung nicht mehr teil.

