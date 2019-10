Chevenez: Deutsche Nachwuchsspringreiter mischen vorne mit

Für die nächste Generation im Parcours ging es dieses Wochenende in die Schweiz. Beim internationalen Jugend-Springturnier in Chevenez war auch eine ganze Reihe von deutschen Nachwuchstalenten am Start. In den Nationenpreisen reichte es sowohl bei den Children als auch bei den Ponyreitern für einen Platz auf dem Treppchen.