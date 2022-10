Chevenez: Knack und Thielen holen Große Preise der Nachwuchsspringreiter nach Deutschland

In Chevenez in der Schweiz fand am vergangenen Wochenende ein internationales Nachwuchsspringturnier statt. Aus deutscher Sicht hätte es kaum besser laufen können.

Denn Fabio Thielen und Alia Knack sorgten dafür, dass sowohl bei der Siegerehrung für den Großen Preis der Junioren als auch bei der der Jungen Reiter die deutsche Flagge in Chevenez wehte. Hinzu kamen noch mehrere gute Platzierungen.

Letztes Jahr waren Fabio Thielen (15) und Stakaya in Chevenez noch im Children-Lager siegreich gewesen. Dieses Jahr sind sie bei den Junioren durchgestartet. Das aber auch schon vor dem letzten Wochenende. Sie gehörten zum siegreichen Nationenpreisteam bei den Future Champions und vertraten die deutschen Farben unter anderem bei den Europameisterschaften in Oliva Nova. Dort fehlte ihnen allerdings das letzte Quäntchen Glück. Das war dieses Wochenende in Chevenez ganz anders.

Sieben Paare hatten den zweiten Umlauf um den Großen Preis der Junioren erreicht, nur zweien gelangen zwei fehlerfreie Runden. Fabio und seine erst neunjährige Hannoveraner Stute Stakaya v. Stakkato, die einst von seiner Schwester Julie in den Sport gebracht worden war, gehörten nicht nur zu besagten zwei Paaren, sondern waren die Schnellsten von allen mit ihren 33,28 Sekunden, ein klarer Sieg.

Die Plätze zwei und drei blieben dank Géraldine Straumann auf Chakira (0/0/34,02) und Hannah Vetterli mit Clark TF (0/4/36,03) in der Schweiz. Vierte wurde mit Ava Ferch und Chacco-Mo (4/4/37,16) ein weiteres deutsches Paar. Felicitas Funk und My Little Sunshine wurden Siebte (4/13/52,49).

Junge Reiter bzw. U25

Auch im Großen Preis der Jungen bzw. U25-Reiter waren es die besten sieben aus Runde eins, die sich für die Entscheidung qualifizieren konnten. Sechs Schweizer ritten gegen eine Deutsche, und die hatte am Ende die Nase vorn. Die Rede ist von Alia Knack mit Claus Peter.

Die 19-jährige Alia ist im deutschen Springsport ebenfalls alles andere als unbekannt. Ihre bislang größten Erfolge im Nachwuchsbereich hatte sie allerdings mit einem anderen Pferd, dem OS-Wallach Campari, der sie 2017 auf Rang vier bei der Children-EM getragen hat.

Ihr Sieger von Chevenez, der 14-jährige DSP-Wallach Claus Peter v. Catoki, begann seine internationale Karriere mit dem Schweizer Adrian Schmid, ist aber auch schon seit 2016 mit Alia im Parcours unterwegs, nur bislang noch nicht auf Championatsebene. Dafür waren sie aber zum Beispiel 2018 in Chevenez Zweite im Großen Preis und gewannen die Nachwuchs-Grand Prix in Donaueschingen 2019 und Lamprechtshausen 2020 und waren zuletzt bei den Youth Masters in Zürich erfolgreich gewesen. Der gestrige Sieg bei den Jungen Reitern in Chevenez ist aber ganz sicher einer ihrer bislang größten Erfolge.

Dabei waren die Eckdaten ähnlich wie bei Fabio Thielen – zwei Doppelnuller, aber keines der weiteren sechs Paare so schnell wie die Sieger gegen die Uhr, nämlich 33,91 Sekunden. Zweiter wurde Léon Pieyre mit Verona V Z (0/0/36,07) vor einem, der dieses Jahr schon in Aachen und bei der WM in Herning am Start gewesen war sowie in Dublin Fünf-Sterne-siegreich: Edouard Schmitz.

Das Schweizer Supertalent hatte die Hannoveraner Stute Balenciana K gesattelt, mit der er auch schon auf Vier- und Fünf-Sterne-Ebene im Einsatz gewesen war. Das nützte ihnen gestern allerdings nichts. Auch ohne den Abwurf im zweiten Umlauf hätten 36,51 Sekunden nicht für einen Platz weiter vorne gereicht.

Weitere Ergebnisse

Die letzte Entscheidung bei den Children sah mit Leon Hänzi auf Qui Rit PJ und Nikita Gavin auf Icon vd Padenborre Z zwei Schweizer an der Spitze und Ava Ferch mit Quintessa Lox als bestes deutsches Paar auf Rang drei.

Im Ponylager hatte sich das mit dem Stechen erledigt, nachdem Laura André und Clementine aus der Schweiz das einzige Nuller-Paar aus dem Normalparcours waren und somit die Goldene Schleife holten. Zweite wurde Laura Hertz-Eichenrode mit Holstud’s Olijfje für Deutschland.

Alle Ergebnisse aus Chevenez finden Sie hier.