CHI Basel: Ein Sieg für Daniel Deußer und erste Platzierungen für Schulze Topphoff, Ehning, Nieberg und Ahlmann

Der CHI Basel mit Weltcup-Stationen in Dressur und Springen ist bereits in vollem Gange. Aus deutscher Sicht lief es schon ganz gut an, als Siegerin des Donnerstagshauptspringens ging allerdings eine Französin hervor.

Nämlich Pénélope Leprevost, die für das Zeitspringen über 1,50 Meter den zwölfjährigen Tornesch-Robin Z-Sohn Texas gesattelt hatte. Mit dem schwedischen Warmblutwallach war die Amazone in den letzten Wochen bereits hocherfolgreich unterwegs. Die letzten fünf internationalen Auftritte von Texas gingen immer über mindestens 1,50 Meter und endeten immer unter den Top Drei. Nun sprang der Wallach zu seinem vierten internationalen Sieg unter Leprevost, die den Tornesch-Sohn erstmals im Oktober 2020 international vorstellte. 56,03 Sekunden benötigte das Paar für den fehlerfreien Parcours.

Das Nachsehen hatte Weltmeister Henrik von Eckermann (SWE) mit der zehnjährigen Cardento-Tochter Iliana (0/56,4 Sekunden). Für die Gastgeber sicherte Romain Duguet im Sattel von Bel Canto de Boguin den dritten Platz in fehlerfreien 57,08 Sekunden.

Platzierungen für Gerrit Nieberg, Christian Ahlmann & Co.

Ein Deutscher schaffte es ebenfalls noch ins Geld. Das war Aachen-Sieger Gerrit Nieberg mit seinem elfjährigen Schweizer Warmblutwallach Blues d’Aveline CH. Die schnelle Zeit des Vier-Fehler-Rittes des Paares reichte noch für Rang elf.

Das 1,45 Meter-Zeitspringen zuvor entschied Victor Bettendorf aus Luxemburg für sich. Er saß dabei im Sattel der 13-jährigen Kannan-Stute Astuce de la Roque und nahm der Konkurrenz mit der Zeit von 55,83 Sekunden für den fehlerfreien Parcours fast eine Sekunde ab. Bester Deutscher in dem Springen war Christian Ahlmann, der sich mit dem neunjährigen Otterongo-Klon Otterongo Alpha Z an 13. Stelle platzierte (0/61,36 Sekunden).

Im Einlaufspringen waren die Sprünge nicht höher als 1,40 Meter. Das nutzten Angelica Augustsson Zanotelli und der Florencio-Sohn Fire Loops 2 M aus und flogen in 54,17 Sekunden fehlerfrei zum Sieg. Fast eine Sekunde mehr benötigte Philipp Schulze Topphoff mit seiner zehnjährigen Stute Carla v. Comme il faut, was aber für Platz zwei reichte. Aus deutscher Sicht erfreulich waren auch die Runden von Marcus Ehning und Gerrit Nieberg in dieser Prüfung. Mit der Hickstead-Tochter Flower Girl ritt Marcus Ehning zu Rang sieben (0/57,84 Sekunden), Gerrit Nieberg konnte sich mit Amigo v. A Conto Son und der Zeit von 58,83 Sekunden ohne Fehler noch Platz zwölf sichern.

Freitag: Sieg für Daniel Deußer mit Narcos vd Smidshoeve

Am Freitag stand für die Profis als erstes ein Zeitspringen über 1,45 Meter auf dem Plan. Das wurde zur Beute von Daniel Deußer mit zehnjährigen belgischen Wallach Narcos vd Smidshoeve v. Toulon-Thunder van de Zuuthoeve. 60,02 Sekunden brauchten die beiden für die fehlerfreie Beendigung des Parcours. Deußer ritt mit Narcos zuletzt im Super Cup in Prag zu einer internationalen Platzierung und einem Sieg. Nun durfte der im Besitz der Stephex Stables stehende Wallach bereits zum zweiten Mal unter Deußer die Ehrenrunde anführen.

Auch Gerrit Nieberg und Amigo waren in dem Springen wieder am Start. Erneut blieb der zehnjährige Hannoveraner fehlerfrei, die Zeit von 63,04 Sekunden ergab schlussendlich Platz sieben. Der Wallach aus einer For Pleasure-Mutter wurde gezogen vom Gestüt Wäldershausen und feierte bereits im vergangenen Jahr zahlreiche Erfolge in internationalen Springen bis 1,50 Meter.

Amateure: Erfolge für Ben Dreher und Fabio Thielen

In der Amateurtour stellten derweil Ben Dreher, der Sohn von Hans-Dieter-Dreher, und der Sieger des Junioren-Großen Preises in Chevenez im Oktober 2022, Fabio Thielen, ihr Können unter Beweis. Am Donnerstag siegte Ben Dreher in der Kleinen Tour mit Cassita Ca (0/52,08 Sekunden) und es gab Platzierungen in den Amateur-Springen für Fabio Thielen mit Clarino de Luxe und Stakaya, Marcel Braig mit Quicktender sowie Matthias Lienhop mit Nemesis vd Donkhoeve.

Das erste große Highlight des Wochenendes in Basel steht übrigens schon heute Abend an. Um 20.15 Uhr startet der Große Preis über 1,60 Meter. Mit dabei sind unter anderem Gerrit Nieberg mit Ben, Christian Ahlmann mit Dominator Z und viele weitere Hochkaräter. ClipMyHorse.TV überträgt live.

Alle Ergebnisse aus Basel finden Sie hier.