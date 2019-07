Christian Ahlmann gehört wieder zum Olympiakader

Christian Ahlmann kann wieder Championate für Deutschland reiten.

Christian Ahlmann hat die Athletenvereinbarung des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB) unterschrieben und wurde vom Deutschen Olympiade-Komitee für Reiterei (DOKR) zurück in den Olympiakader berufen. Sein Kaderpferd ist Clintrexo Z, mit dem er seit vergangenem Jahr mehrere Fünf-Sterne- und Weltcup-Springen gewonnen hat.

Christian Ahlmann, aktuell die Nummer 13 der Weltrangliste, war zuletzt 2016 bei den Olympischen Spielen in Rio für Deutschland bei einem Championat am Start. Das Team gewann damals Bronze. Im selben Jahr half er mit Taloubet Z dabei, das FEI Nationenpreis-Finale in Barcelona zu gewinnen.

Ahlmann selbst erklärte: „Es hat eine Weile gedauert, aber wir haben gute Gespräche geführt, die FN ist uns entgegengekommen und hat auf unsere Kritikpunkte reagiert.“

Dennoch gebe es einiges zu tun und zu verändern, fordert Ahlmann. Er kritisiert zum Beispiel an der Athletenvereinbarung, dass diese per Unterschrift den Rechtsweg ausschließt und den Athleten den Gang vor ein ordentliches Gericht verwehrt.

Christian Ahlmann könnten nun ab sofort wieder im roten Sakko für Deutschland reiten, etwas, was ihm immer am Herzen lag, wie er selbst sagt: „Ich habe mich immer gefreut, für Deutschland zu reiten“, so der 44-Jährige. „Es ist für jeden Sportler das große Ziel, sein Land vertreten zu dürfen.“

Das hat er schon einige Male hoch erfolgreich getan. Bei den Olympischen Spielen 2004 und 2016 gewann er die Bronze-Medaille mit dem Team, 2006 bei den Weltmeisterschaften ebenfalls Bronze mit der Mannschaft, Doppel-Gold bei den Europameisterschaften 2003, EM-Gold 2005 und 2007 mit dem Team, 2013 und 2015 Team-Silber.