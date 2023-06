Christian Ahlmann gewinnt nach dem Großen Preis auch das Abschlussspringen in Paris

Es war ein Paukenschlag, mit dem sich Christian Ahlmann dieses Wochenende auf Fünf-Sterne-Niveau zurückmeldete. Erst gewann er den Großen Preis der Global Champions Tour, am Sonntag sicherte er sich dann auch noch das Abschlussspringen des Wochenendes.

Dabei handelte es sich um ein 1,55 Meter-Springen mit Stechen, dotiert mit 152.500 Euro. Den Löwenanteil davon sicherte sich Christian Ahlmann mit einem erst neunjährigen Pferd in einem spannenden Stechen, bei dem er der Konkurrenz wie schon tags zuvor rund eine halbe Sekunde abnahm. Dieses Mal saß er dabei im Sattel von Otterongo Alpha Z, einem Klon von Ludo Philippaerts‘ einstigem Erfolgspferd Otterongo. Für den genetischen Sohn v. Darco-Hedjaz bedeutete die zweite fehlerfreie Runde in der Zeit von 34,79 Sekunden den ersten internationalen Sieg in seinem überhaupt ersten Springen über diese Abmessungen. Bis dato hatte Otterongo Alpha Z bis 1,50 Meter Erfahrungen gesammelt. Der Fuchshengst sprang also heute zu seinem bisher größten Erfolg, gut 38.000 Euro bedeutete das für die Haferkasse.

Zweite in dem Springen wurde die gestrige Dritte, Penelope Leprevost (FRA) mit GFE Candy de Nantuel v. Luidam (0/35,36 Sekunden), gefolgt von Omer Karaevli für die Türkei mit Policeman v. Perigueux (0/35,94 Sekunden).

Aus deutscher Sicht ebenfalls noch ins Geld schafften es Philipp Weishaupt und Krokant mit Platz sieben aufgrund zweier Abwürfe im Stechen. Ludger Beerbaum sattelte den ehemals unter Christian Kukuk springenden Wallach Checker und bekam einen Abwurf im Umlauf.

Ein Zeitspringen über 1,45 Meter endete bereits am Vormittag erfolgreich für Daniel Deußer, der mit Loui LN v. Kannan Zweiter hinter Denis Lynch (IRL) mit Cornets Iberio wurde.

Alle Ergebnisse des Abschlussspringens der GCT-Etappe Paris 2023 finden Sie hier.

