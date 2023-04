Christian Ahlmann muss nach Sturz pausieren

Springreiter Christian Ahlmann erwischte in Mexiko City im Gegensatz zu seinen Landsmännern kein gutes Wochenende. Ein Sturz von seinem Hengst Solid Gold Z an einem Oxer eines 1,55 Meter-Springens beendete sein Turnierwochenende jäh.

Wie sich im herausstellte, hat Christian Ahlmann sich das rechte Handgelenk gebrochen. Die Global Champions Tour-Etappe in Mexiko war damit für ihn beendet. Nach den drei Stationen befindet sich der 48-Jährige an 48. Stelle im Gesamtranking der hochdotierten Springserie, bei der er seit vielen Jahren erfolgreich unterwegs ist. Im Super Grand Prix in Prag war er letztes Jahr Achter mit Mandato van de Neerheide geworden.

Wie lange genau Ahlmann nun pausieren muss, steht noch nicht fest. Aber der Springreiter sagte gegenüber St.GEORG online: „Sechs Wochen werden es wohl sicher werden.“ Nach seinem Sturz war der 48-Jährige noch in Mexiko City operiert worden. Man habe das Handgelenk mit einer Platte fixiert. Gestern Abend ist er wieder in Deutschland eingetroffen. In den kommenden Wochen wird sich der Mannschaftsbronzemedaillengewinner der Olympischen Spiele 2016 nun auf das Training von unten aus konzentrieren müssen. Sein Toppferd, der Hengst Dominator Z, hatte in den vergangenen Wochen ohnehin Turnierpause.