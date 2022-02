Christian Ahlmann siegt erneut im Großen Preis von Opglabbeek

Das Highlight im belgischen Opglabbeek wurde heute zur Beute von Christian Ahlmann mit seinem Dominator 2000 Z. Auch die deutsche Springreiterin Pia-Luise Baur konnte sich platzieren.

Dominator 2000 Z ist wieder da! Der nun zwölfjährige Hengst v. Diamant de Semilly hatte nach seinem Auftritt beim Super Cup-Finale der Global Champions League zwei Monate Turnierpause. Letztes Wochenende war er von Christian Ahlmann dann bereits in Belgien an den Start gebracht worden, doch da reichte es zunächst nicht für eine Platzierung. Dominators Stallnachbar Solid Gold Z gelang das schon besser mit dem Sieg im Großen Preis in Opglabbeek vor einer Woche.

Das hatte sich Dominator 2000 Z wohl abgeguckt und war heute bestens aufgelegt. Im 55-köpfigen Starterfeld ging der Diamant de Semilly-Sohn unter Christian Ahlmann als eines von nur acht Pferden fehlerfrei und qualifizierte sich somit für das Stechen. Und auch dort ließ sich das Paar nichts zu Schulden kommen und lieferte die beste Zeit von 35,7 Sekunden. Das bedeutete den Sieg für Ahlmann und den Hengst, der vor einem knappen Jahr den Fünf-Sterne-Grand Prix in Doha hatte gewinnen können.

Rang zwei wurde es für den Franzosen Alexis Goulet mit Cordico v. Cormint (0/0/36,55 Sekunden), gefolgt von Mandy Mendes Costa (POR) mit Gray D Albion DB v. Balou du Rouet (0/0/36,64 Sekunden). Die Namen des letzten auch im Stechen fehlerfreien Paares lauteten Angelica Augustsson Zanotelli (SWE) und Kalinka van de Nachtegaele. Damit belegten sie den vierten Platz.

Die zweite deutsche Starterin im Geld war Pia-Luise Baur. Mit dem neunjährigen Wallach Iscayo v. Biscayo bekam sie im Umlauf einen Strafpunkt für Zeitüberschreitung und wurde damit Neunte.

Die weiteren deutschen Paare Maximilian Lill/Kismet van de Lentakker, Franz Josef Steiner/Livius P, Josch Löhden/Ultimus und Frederick Troschke/Miss Plot van de Knuffel hatten aufgrund von mindestens acht Strafpunkten im Umlauf mit der Entscheidung nichts mehr zu tun. Franz-Josef Dahlmann gab mit Celine im Umlauf auf.

Die Ergebnisse vom Großen Preis im Sentower Park finden Sie hier.