Christian Ahlmann verzichtet auf EM-Einzelfinale mit erst zehnjährigem Clintrexo

Christian Ahlmann verzichtet auf das Einzelfinale bei der Europameisterschaft in Rotterdam. Der zehnjährige Clintrexo habe für das deutsche Team alles gegeben. In der Zukunft wird noch einiges auf uns zukommen, schreibt Ahlmann auf seiner Facebook-Seite.

Das Einzelfinale der Europameisterschaft 2019 wird ohne Christian Ahlmann und Clintrexo stattfinden. Das hat der 44-Jährige gerade auf seiner Facebook-Seite mitgeteilt. Nach dem zweiten Platz des deutschen Teams bei der Europameisterschaft will er mit den Kräften des Schimmels haushalten:

„Ich bin sehr stolz auf Clintrexo Z, der einen großartigen Job hier in Rotterdam gemacht hat und der deutschen Mannschaft geholfen hat, die Silbermedaille zu gewinnen. Wir werden morgen nicht am Einzelfinale teilnehmen. Clintrexo Z ist erst zehn Jahre alt und ich möchte, dass er mit dieser großartigen Erfahrung nach Hause fährt. In der Zukunft wartet noch einiges auf uns. Danke für die Unterstützung während dieser Woche.“

Clintrexo lieferte gestern erste Nullrunde

Nach dem Zeitspringen lag Christian Ahlmann als bester Deutscher zum Auftakt der Europameisterschaft in Rotterdam auf Platz vier. Damit hatte er den Grundstock dafür gelegt, dass die deutsche Equipe als Führende in den Nationenpreis ging. Hier hatte es in der ersten Runde für den Zangersheider Schimmelhengst und Christian Ahlmann nicht ganz so gut geklappt. Zwei Abwürfe hatten für leichte Ernüchterung gesorgt. „Die eine Planke hätte auch liegen bleiben können,“ so Ahlmann. Tatsächlich hatte der äußerst sensible Hengst dieses Hindernis nur minimal gestreift.

Doch welche Qualität der Hengst hat, machte er im gestrigen entscheidenden zweiten Umlauf deutlich: Als zweite deutsche Kombination musste eine Nullrunde her, zumal Simone Blum und Alice einen Abwurf in der dreifachen Kombination auf dem Konto hatten. Und Ahlmann und Clintrexo lieferten: null! Er sei hier „mehr für die Mannschaft und nicht so sehr fürs Einzel am Start“, hatte Christian Ahlmann schon gestern nach seinem Ritt gesagt.

Auch interessant

„Clintrexo hat das hier mit seinen zehn Jahren auf seinem ersten Championat richtig gut gemacht. Er ist gestern nochmal super gesprungen und hatte mit seiner Nullrunde einen schönen Abschluss“, sagte Bundestrainer Otto Becker der Deutschen Reiterlichen Vereinigung (FN).

Das Finale der Europameisterschaft wird morgen in zwei Springen entschieden. Der A-Parcours beginnt um 13 Uhr. Die Entscheidung fällt im B-Parcours ab 15.30 Uhr. Für Deutschland sind dann noch Daniel Deußer und Tobago (derzeit 7.), Simone Blum und Alice (8.) und Marcus Ehning mit Comme il faut (15.) dabei.