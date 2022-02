Christian Ahlmann Zweiter zum Auftakt des CHI Doha

Doha ist dieses Wochenende Gastgeber eines Fünf-Sterne-Dressur- und -Springturniers, zu dem auch Para-Dressurprüfungen gehören. Heute war Auftakt und der lief vor allem aus schwedischer Sicht hervorragend. Aber auch die deutschen Springreiter hatten keinen Grund zur Klage.

Wichtigstes Springen war heute ein 1,55 Meter-Zeitspringen. Hier demonstrierte Peder Fredricson mit Hansson WL, dass er nicht umsonst die Nummer eins der Weltrangliste ist. Fast genau eine Sekunde schneller waren er und sein 14-jähriger schwedischer Hip Hop-Sohn als der Rest des Feldes.

Der wurde angeführt von Christian Ahlmann mit Solid Gold Z. Der elfjährige Oldenburger Stakkato Gold-Sohn war nach 65,82 Sekunden ins Ziel gekommen. 64,83 waren es bei Fredricson und Hansson. An dritter Stelle landete Fredricsons Mannschaftskollege im Goldteam von Tokio, Henrik von Eckermann auf Glamour Girl. Bei 65,96 Sekunden stoppte die Uhr.

Noch zwei weitere Deutsche sprangen ins Geld: Gerrit Nieberg und Ben wurden Fünfte, Philipp Schulze Topphoff und Concordess Sechste.

Im vorangegangenen 1,45 Meter-Zwei-Phasen-Springen waren Denis Lynch (IRL) und der Hannoveraner Hengst Cornets Iberio die schnellsten mit 32,09 Sekunden. Auf Rang zwei standen zwei Paare, beide mit exakt 32,96 Sekunden: der Norweger Geir Gulliksen im Sattel von Quatro und Simon Delestre mit Dexter Fontenis Z.

Gerrit Nieberg war auch hier platziert. Mit dem Schweizer Wallach Blues d’Aveline CH v. Baloussini belegte er Rang fünf.

Wiedersehen mit Quiana

Vor wenigen Wichen wurde bekannt, dass die Familie Wego die zweifache Dressurpferde-WM-Teilnehmerin Quiana als Para-Dressurpferd in die USA verkauft hat. Doha war das erste Turnier für die Rheinländer Stute v. Quaterstern.

Wie Nicole Wego-Engelmeyer, Quianas Ausbilderin, uns am Rande des Weltcup-Turniers von Neumünster erzählte, ist sie nach dem Sieg im Grand Prix Special in der Holstenhalle direkt nach Doha weitergereist, um Quianas neue Besitzerin und Reiterin Kate Shoemaker zu unterstützen. Das hat gut geklappt: Das neue Paar belegte Platz zwei in einer stark besetzten Prüfung für den Grade IV. Sieger war der brasilianische Paralympics-Silbermedaillengewinner Rodolpho Riskalla im Sattel des Hannoveraner Hengstes Don Henrico mit 77,50 Prozent. Shoemaker und Quiana reihten sich mit 72,583 Prozent dahinter ein.

