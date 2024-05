Christian Kukuk gewinnt Global Champions Tour Grand Prix von Madrid

Es lief rund an diesem Global Champions Tour Wochenende für Christian Kukuk in Madrid. Nach Platz drei in der Global Champions League folgte ein Sieg im Großen Preis am Pfingstsonntag.

38 Konkurrenten hatten Christian Kukuk und der 14-jährige Westfale Checker v. Comme il faut in dem 1,60 m-Springen am Sonntagnachmittag. Insgesamt acht Paare qualifizierten sich fürs Stechen. Darunter auch Kukuks Teamkollege Philipp Weishaupt, mit dem er am Freitag als Team „Riesenbeck International“ Platz drei in der Global Champions League holte.

Die Hälfte der acht Stechteilnehmer blieb erneut fehlerfrei. Aber keiner war so schnell wie Christian Kukuk und sein Wallach. Null Fehler in 45,85 Sekunden lautete das Ergebnis für den Reiter aus dem Stall Beerbaum, das ihm seinen dritten Sieg in einem GCT-Grand Prix und knapp 102.000 Euro bescherte.

„Ich kam mit einem guten Gefühl hierher, es ist ein unglaubliches Turnier mit einer wunderschönen Arena, es ist wirklich ein Vergnügen, hier zu reiten. Ich wusste, dass das Stechen schnell sein würde, also habe ich alles versucht. Ich habe alles riskiert bis zum Schluss, ich habe mir gesagt, gib einfach Vollgas und bin nach Hause galoppiert“, so Christian Kukuk nach seinem Sieg.

Platz zwei sicherte sich ein Niederländer. Maikel van der Vleuten sattelte ebenfalls einen 14-jährigen Wallach, den Zangersheider Beauville Z N.O.P v. Bustique. Das Paar ritt in 46,78 Sekunden ins Ziel, ebenfalls ohne Fehler.

Einen Lauf in der Global Champions Tour scheint Gilles Thomas zu erleben. Der Belgier gewann den letzten GCT-Grand Prix in Shanghai. Dort triumphierte er im Sattel seiner Stute Luna van het Dennehof. In Madrid galoppierte Thomas auf dem Catoki-Sohn Ermitage Kalone in den Parcours. Fehlerfrei im Umlauf, fehlerfrei im Stechen (47,89 Sekunden) war das Ergebnis und diesmal Platz drei für Gilles Thomas.

Ergebnisse der weiteren deutschen Teilnehmer

Zwei weitere deutsche Paare qualifizierten sich fürs Stechen. Marco Kutscher sattelte den Hannoveraner Hengst Karajan v. Kannan und lieferte das vierte und letzte Nullfehlerergebnis im Stechen (53,99 Sekunden), somit Platz vier. Philipp Weishaupt brachte seinen Vize-Europameister Zineday v. Zinedine mit. Ihre Zeit von 46,50 Sekunden hätte für Platz zwei gereicht, mit vier Fehlern wurde es Platz fünf.

Den schnellsten Vierfehlerritt im Umlauf zeigten Sophie Hinners und der neunjährige Singclair (4/73,08). Somit verdiente auch die 26-Jährige noch etwas Geld am Sonntagnachmittag in Madrid.

Auch Katrin Eckermann musste vier Fehlerpunkte im Umlauf verbuchen. Mit der elfjährigen Capistrano-Tochter Cala Mandia reichte die Zeit jedoch nicht mehr für eine Platzierung.

Alle Ergebnisse vom Global Champions Tour Grand Prix in Madrid 2024 finden Sie hier.

