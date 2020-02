CSI5* Sharjah: Platz zwei im Weltcup für Christian Ahlmann und Solid Gold Z

Christian Ahlmanns Nachwuchshoffnung Solid Gold Z befindet sich momentan auf der Überholspur – anders kann man es wohl nicht nennen! Bei der Weltcup-Etappe von Sharjah konnte sich der neunjährige Hengst heute erneut den zweiten Platz sichern.

Die Vereinigten Arabischen Emirate scheinen ein gutes Pflaster für Christian Ahlmann zu sein: In Abu Dhabi gewann er bereits Ende Januar das Weltcup-Springen. Und auch in Sharjah, das unweit von Dubai am Persischen Golf liegt, konnte er sich ganz weit vorne platzieren. Wie schon bei diesen beiden Springen, saß er auch heute im Sattel des neunjährigen Oldenburgers Solid Gold Z. Der Stakkato Gold-Sohn schickt sich an, schon bald in die erste Riege im Stall Ahlmann aufzusteigen.

41 Paare gingen heute in dem Weltcup-Springen an den Start, bei dem Punkte für die arabische Liga gesammelt werden konnten. Insgesamt 15 von ihnen blieben im Normalparcours fehlerfrei und qualifizierten sich somit für das Stechen. Darunter auch Christian Ahlmann und der Weltmeister der jungen Springpferde 2018, Solid Gold. Die schnellste Runde gelang am Ende einem Reiter aus Neuseeland: Bruce Goodin und Danny V galoppierten nach 34,68 Sekunden über die Ziellinie. Knapp 50.00 Euro Preisgeld gab es für den Sieger.

Bei Christian Ahlmann und Solid Gold stoppte die Uhr im Stechen nach 35,27 Sekunden. Für Platz zwei gab es immerhin noch 30.000 Euro. Dritter wurde der Ägypter Abdel Said mit Alanine de Vains vor dem Briten Chad Fellows mit Vinci de Beaufour. Holger Wulschner und der Oldenburger Casirus, die auch schon letzte Woche in Sharjah erfolgreich waren, wurden nach einer Nullrunde im Stechen Fünfte.

Die weiteren Ergebnisse

In der ersten Prüfung des heutigen Tages, einem Weltranglisten-Springen über 1,50 Meter, ging der Sieg einmal mehr an Abdel Said und Aprege du Ru. Das Paar hatte am Donnerstag auch schon die Qualifikation für den Großen Preis für sich entschieden. Bester Deutscher war Jörg Naeve mit der 15-jährigen Stute Fleur auf Platz fünf.

Gleich zwei goldene Schleifen konnten gestern bei der Sharjah Islamic Bank Challenge vergeben werden. Sowohl der Ägypter Mouda Zeyada mit Morocco als auch der Ire Shane Breen mit Ipswich kamen auf exakt 31,1 Sekunden im Stechen. Auch die deutschen Reiter waren in dem 1,50-Meter Springen gut platziert. So belegte Holger Wulschner mit Cosun Rang fünf vor Jörg Naeve mit Fleur. Christian Ahlmann und Zampano Z hatten einen Abwurf im Stechen und wurden damit Neunte.

Alle Ergebnisse aus Sharjah finden Sie hier.