CSI Neustadt-Dosse: Super Start ins neue Jahr für Benjamin Wulschner

In 2020 feiert das CSI Neustadt-Dosse seine 20. Auflage – wie passend! Und die runde Zahl scheint auch Benjamin Wulschner Glück zu bringen. Der Springreiter ist mit zwei Siegen in das Turnier gestartet.

Für viele Reiter ist das internationale Springturnier in Neustadt-Dosse sportlicher Auftakt im neuen Jahr. In der Graf von Lindenau-Halle, die sich an das brandenburgische Haupt- und Landgestüt angliedert, sind die Ränge regelmäßig gut gefüllt. Gestern und heute konnte sich das Publikum besonders über die Runden von Benjamin Wulschner freuen, dessen Vater Holger Wulschner ebenfalls Stammgast in Neustadt-Dosse ist.

Damit macht Benjamin Wulschner anscheinend da weiter, wo er letztes Jahr aufgehört hat. In 2019 hatte er mit Bangkok Girl unter anderem die erste Qualifikation für das Hamburger Spring-Derby gewonnen und im weiteren Verlauf der Saison viele internationale Erfolge gesammelt. Und auch privat lief es gut: Direkt auf das Derby folgte die Hochzeit mit seiner Frau Vicky und im Oktober dann schließlich die Geburt von Tochter Mia Charlott.

Nachträgliches Geburtstagsgeschenk

In Neustadt-Dosse setzte Wulschner erneut auf seine schnelle Fuchsstute Bangkok Girl. Im Hauptspringen des heutigen Tages über 1,45 Meter ließ die Balou du Rouet-Tochter der Konkurrenz keine Chance. Ein schönes Geschenk der Stute an Wulschner, der erst am Dienstag seinen 31. Geburtstag gefeiert hatte. Platz zwei ging an Michael Kölz mit Dubai vor dem Niederländer Piet Raijmaker Jr. mit Amberlina.

Schon gestern Abend hatte Wulschner in der mittleren Tour die Siegerehrung angeführt. Auf der zehnjährigen Fabiella, die er erst seit wenigen Monaten unter dem Sattel hat, gelang im die schnellste Nullrunde. Zweiter wurde Hans-Peter Konle mit Quick Stepp. Die zweite Abteilung gewann Lokalmatador Jan Peters mit Epona vor dem Mecklenburger André Thieme auf Cellisto.

Alle Ergebnisse vom CSI Neustadt-Dosse finden Sie hier.