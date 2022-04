CSI-Tour Leipzig: Großer Preis an xy

Zuvor hatten am Samstag erneut die Nachwuchs-Springpferde in der Messehalle in Leipzig einiges an Aufsehen erregt. Holstein und Westfalen waren dabei jeweils vorn bei den Acht- und Siebenjährigen.

Von Jan Meves fünfjährig in den Sport gebracht, trumpfte der Holsteiner Comme il faut-Sohn Untouchable am Samstag bei den Achtjährigen auf. Im Sattel saß dabei die für die Schweiz startende Kaya Lüthi. Sie hatte den Wallach aus einer Contender-Mutter vor weniger als einem Monat das erste Mal auf einem Turnier vorgestellt. Unter seinen vorigen Reitern hatte er sich bereits bis zur Klasse S platzieren können – und zwar bei beinahe jeder Prüfung die der Wallach aus der Zucht des Stalls Moorhof ging. Im dritten Springen über 1,40 seines Lebens reichte es für Untouchable nun in Leipzig direkt zu einem Sieg. Unter Kaya Lüthi passierte er nach 58,03 Sekunden die Ziellinie. So schnell schaffte es kein anderes der übrigen 19 Reiter-Pferd-Paare.

Am nächsten an das Bestergebnis heran kam noch der für sein schnelles Reiten ja bekannte Felix Haßmann. Er hatte die Eldorado vd Zeshoek-Tochter Elli für die Youngster-Tour gesattelt und blieb fehlerfrei in 60,32 Sekunden. Dritter wurde Maximilian Weishaupt mit Cornezine v. Zinedine dank einer fehlerfreien Runde in der Zeit von 62,23 Sekunden.

Die zweite Qualifikation der Siebenjährigen wurde zur Beute von Tim Rieskamp-Goedeking. Der Pferdewirt saß dabei im Sattel von Celly, einer westfälischen Calato-Stakkato-Tochter. Mit der Stute aus der Zucht von Sascha Hahn hatte Rieskamp-Goedeking im vergangenen Jahr bereits Platzierungen in internationalen Youngster-Springen erreiten können. Nun konnten die beiden in Leipzig der Konkurrenz fast zwei Sekunden abnehmen, die Zeit stoppte nach ihrer fehlerfreien Runde bei 65,39 Sekunden.

Zweiter wurde Mario Stevens mit dem Hengst Cornet de Semilly, die Abstammung verrät es schon, einem Cornet Obolensky-Sohn aus einer Diamant de Semilly-Mutter. Das Ergebnis des Paars: null Fehler in 67,32 Sekunden. Freitag noch Zweiter, wurde es in der zweiten Qualifikation Platz drei für Jan Meves und Hoheit v. Casall (0/67,61 Sekunden), gefolgt von den Drittplatzierten des Freitags, Marcus Ehning mit Comme sa mere (0/68,09 Sekunden).

Alle Ergebnisse aus Leipzig finden Sie hier.