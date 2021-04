CSI Westergellersen: Schnell, schneller – Felix Haßmann!

Dass Springreiter Felix Haßmann im Stechen meist nichts anbrennen lässt, ist seinen Kollegen bereits bekannt. Und auch heute im Samstagshauptspringen beim CSI Westergellersen ließ der 35-Jährige der Konkurrenz keine Chance.

Während Freundin Lena Waldmann beim Dressurturnier in Buchholz sowohl die M**-Dressur als auch den St. Georg Special auf dem siebenjährigen Dimagico gewann, war Felix Haßmann in Luhmühlen nicht zu schlagen. Das nennt man dann wohl ein erfolgreiches Paar! Für die wichtigste Prüfung am heutigen Tag, einem Zwei-Phasen-Springen über 1,40 Meter, hatte Felix Haßmann die Oldenburger Stute Carla gesattelt. Und obwohl nicht weniger als 56 Reiter auch in der zweiten Phase fehlerfrei blieben, war der Sieg den beiden nicht zu nehmen.

Nach 24,72 Sekunden stoppte die Uhr für Felix Haßmann und Carla, die er seit 2018 unter dem Sattel hat. Mit der zwölfjährigen Schimmelstute konnte der Springreiter aus Lienen seither schon zahlreiche Schleifen sammeln, unter anderem bei den Munich Indoors und in Salzburg. Heute kam dann eine weitere Goldene hinzu!

Der zweite Platz ging an Hannes Ahlmann und Caracas, einen Sohn der Holsteiner Spitzenvererbers Casall. Die beiden benötigten 25,38 Sekunden für die zweite Phase. Hannes Ahlmann zählt zu den größten Nachwuchstalenten im deutschen Springsport, schon mehrfach vertrat der 20-Jährige die deutschen Farben bei den Junioren-Europameisterschaften. Dritter wurde der Mannschaftsweltmeister von 2010, Carsten Otto-Nagel mit Celtique (0/26,12).

Alle Ergebnisse vom CSI Westergellersen finden Sie hier.