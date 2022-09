CSI4* Opglabbeek: Nisse Lüneburg gewinnt Großen Preis

Im Sentower Park im belgischen Opglabbeek gab es am Sonntag im Großen Preis kein Vorbeikommen an Nisse Lüneburg und Corelli de Mies

Sechs Paare hatten es ins Stechen des Weltranglistenspringens geschafft, in dem sich Nisse Lüneburg auf seinem Hengst Corelli de Mies mit 40,08 Sekunden an die Spitze setzte und sich damit ein Preisgeld von 100.000 Euro sicherte. Seit Anfang des Jahres reitet der dreifache Derby-Sieger für den Springstall von Jan Tops in den Niederlanden und sitzt seither im Sattel des elfjährigen Hengstes, der im Besitz von Athina Onassis ist.

Zweite wurde mit knappem Abstand die Belgierin Celine Schoonbroodt-de Azevedo auf dem Schimmelwallach Clinto TZ (40,43 Sekunden) vor ihrem Landsmann Thomas de Witt und dem Wallach Tools DW (41,87). Mit ins Stechen geschafft hatte es auch Christian Hess. Auf seinem Holsteiner Quadros-Sohn Quality Time belegte er in einer Zeit von 44,44 Sekunden den vierten Platz.

Ebenfalls platziert waren zudem Janne Friederike Meyer-Zimmermann – mit ihrem Schimmel Minimax rangierte sie nach einem Abwurf auf Platz neun – sowie Harm Lahde, der auf Don Diarado (ein Abwurf) den elften Platz belegte.

