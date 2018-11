CSI4* Samorin: Katharina Offel springt auf Platz drei

Bei den x-bionic® Indoor Master in slowakischen Samorin ging der Sieg im CSI4* Grand Prix am Sonntag nach Polen. Jaroslaw Skrzyczynski drehte mit Chacclana die schnellste Runde im Stechen. Aus deutscher Sicht lieferte Katharina Offel das beste Ergebnis.

In 38,23 Sekunden sauste die Chacco-Blue-Tochter Chacclana mit Jaroslaw Skrzyczynski durch den Stechparcours. Die neunjährige Stute kam in der Lewitz zur Welt und war in diesem Jahr unter anderem schon in Waregem und Sopot mit ihrem polnischen Reiter erfolgreich. Rund 30.000 Euro Preisgeld durfte dieser für den Sieg mit nach Hause nehmen. Nur den Hauch einer Sekunde länger benötigte der Belgier Dominique Hendrickx. Auf Kannabis van de Bucxtale kam er nach 38,38 Sekunden ins Ziel.

Sehr viel ruhiger ließ es Katharina Offel angehen: Mit Leasure Z, einem elfjährigen Levisto Z-Sohn, hatte sie sich eine sichere Nullrunde vorgenommen. Der Plan ging auf – alle weiteren Teilnehmer im Stechen mussten Hindernisfehler in Kauf nehmen. So reichten 48,45 Sekunden für Platz drei in dieser Prüfung. Ebenfalls platzieren konnten sich Marcel Marschall mit Fenia van Klapscheut (9.), Marco Kutscher mit Lord Pezi Junior (10.) und Jörne Sprehe mit Stakki’s Jumper (13.), die jeweils einen Abwurf im Umlauf hatten. Mit einem ärgerlichen Fehler am letzten Sprung verpassten Meredith Michaels-Beerbaum und Calle die Platzierung nur ganz knapp.

Haßmann gewinnt CSI2*

Zuvor war am Sonntag schon das Finale der CSI2*-Tour ausgetragen worden. In dem Springen über 1,45 Meter sicherte sich Felix Haßmann auf Carla recht deutlich den Sieg (0/37,73 Sekunden). Zehn Reiter hatten es ins Stechen geschafft, davon allein vier Deutsche. Platz zwei ging an Marcel Marschall mit Cassius van de Smis, der den Parcours in 39,16 Sekunden absolvierte. Jan Distel landete mit Anna Jo auf Rang vier (0/40,41). Jörne Sprehe belegte mit Chepetta Platz sieben (0/41,38).

Alle Ergebnisse aus Samorin finden Sie hier.