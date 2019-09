CSI5* Saint Tropez: Tebbel Dritter, Kukuk Siebter zum Auftakt

Die Global Champions Tour macht dieses Wochenende Station in St. Tropez. Der Auftakt war schon mal viel versprechend aus deutscher Sicht.

Gestern ging es in St. Tropez um die erste Prüfung für die Global Champions League-Wertung bei einem 1,50/1,55 Meter-Zeitspringen. Der Sieg ging an den Briten Scott Brash im Sattel des zehnjährigen AES-Wallachs Hello Mr. President v. Comme d’Api. Mit 66,86 Sekunden lieferten sie die mit Abstand schnellste Zeit der Null-Fehler-Paare. Die waren rar gesät.

Aber auch einem deutschen Reiter gelang eine fehlerfreie Runde: Maurice Tebbel auf Championatspferd Don Diarado. In 71,56 Sekunden wurden sie Dritte hinter dem Franzosen Olivier Perreau auf der Selle Français-Stute Venizia d’Aiguilly (v. Diamant de Semilly-Quick Star).

Der zehnjährige Rheinländer Don Diarado (v. Diarado-Lord Lancer) ist aktuell gut in Form. Beim Turnier der Sieger in Münster war er mit Maurice Tebbel Vierter im Championat. Danach reiste er ja als Reservist mit zu den Europameisterschaften nach Rotterdam, hatte also de facto Pause, ging dann aber beim CSI5* in Brüssel an den Start, wo er Vierter im Großen Preis wurde.

Neben den sechs fehlerfreien Ritten gab es noch zwei Paare, die mit jeweils einem Zeitstrafpunkt, aber ohne Abwurf das Ziel erreichten. Dazu gehörte auch Christian Kukuk mit seinem westfälischen Lord Caletto-Sohn Limonchello – Platz sieben vor dem ebenfalls mit einem Fehlerpunkt behafteten niederländischen Siegespaar des Global Tour Grand Prix von Monaco, Maikel van der Vleuten und Bustique.

Noch zwei weitere deutsche Reiter waren im Geld: Marcus Ehnings Aachen-Sieger Pret a Tout bewies mit der zweitschnellsten Vier-Fehler-Runde, dass er nach seiner Turnierpause wieder fit ist (Rang zehn). Marco Kutscher und Casallvano landeten auf Platz zwölf.

Daniel Deußer und Tabago Z waren mit einem Abwurf „einen raus“ aus der Platzierung. Hans-Dieter Dreher und Berlinda kamen auf acht Fehler, Ludger Beerbaum und Cool Feeling, die Drittplatzierten des Großen Preises von Rom, sammelten zwölf Strafpunkte, ebenso wie Christian Ahlmann und Take A Chance On Me Z.

Alle Ergebnisse finden Sie hier.