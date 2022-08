CSIO Dublin: Zwei Holsteiner an der Spitze, einer mit ägyptischem und einer mit irischem Beritt

Die Anglesea Stakes, ein 1,60 Meter-Springen mit Stechen, waren heute das Highlight beim Nationenpreisturnier in Dublin. Nachdem gestern die Gastgeber das Heft in der Hand hatten, mussten sie sich heute hinter Nayel Nassar einreihen.

Der Ägypter Nayel Nassar hatte seinen 13-jährigen Holsteiner Cassini-Sohn Coronado mit zum irischen Nationenpreisturnier in Dublin gebracht. Vor rund einem Jahr hatte er ihn von dem Mexikaner Francisco Pasquel übernommen. Ein Sieg auf 1,60 Meter-Niveau war den beiden trotz vieler guter Platzierungen bislang verwehrt geblieben. Das änderte sich heute. in 35,27 Sekunden sprangen sie souverän auf Platz eins im 14-köpfigen Stechen um die Anglesea Stakes.

Das Nachsehen hatte mit Cian O’Connor ein Vertreter der Gastgeber auf einem weiteren Holsteiner, nämlich seinem WM-Pferd C Vier. Wie auch andere Reiter hatte O’Connor auf eine Teilnahme an der Einzelentscheidung bei der WM in Herning verzichtet und kann so dieses Wochenende in Dublin starten. Wie der Sieger – und noch sieben weitere Paare – kamen O’Connor und der Cardento-Sohn, der letztes Jahr noch David Will zu EM-Mannschaftssilber getragen hatte, auch ein zweites Mal fehlerfrei ins Ziel. Ihre Zeit: 35,97 Sekunden.

An dritter Stelle reihten sich Steve Guerdat (SUI) und sein elfjähriger schwedischer Cohiba-Sohn Albfuehren’s Maddox ein. Sie mussten sich um gerade mal eine hundertstel Sekunde dem Iren geschlagen geben.

Deutsche Teilnehmer sind in Dublin nicht am Start. Der FEI-Nationenpreis steht für morgen Nachmittag, 15 Uhr, auf dem Programm. Sieben Equipen haben genannt, natürlich Irland, dann auch die Schweiz, die Niederlande, die USA, Frankreich, Brasilien und Norwegen.

Gestern war es Paul O’Shea für Irland gewesen, der mit Skara Glenn’s Machu Picchu im wichtigsten Springen des Tages allen davongeflogen war. Alle Start und Ergebnislisten finden Sie hier.

Ein Video des Stechens finden Sie hier.